自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》切洋蔥不流淚、營養不流失 營養師授3個小技巧

2026/01/29 12:00

營養師楊斯涵表示，洋蔥所含有機硫化物可保護心血管、槲皮素有助抗發炎，但若切好料理前，缺少保留黃金發酵期，營養也會打折扣；示意圖。（圖取自freepik）

營養師楊斯涵表示，洋蔥所含有機硫化物可保護心血管、槲皮素有助抗發炎，但若切好料理前，缺少保留黃金發酵期，營養也會打折扣；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕洋蔥是許多料理中常見食材，不僅能為菜餚增添鮮甜與層次，更富含對人體有益的植化素。但很多人其實不知道，洋蔥怎麼切、什麼時候下鍋，均會直接影響營養成分。對此，營養師楊斯涵表示，洋蔥所含有機硫化物可保護心血管、槲皮素有助抗發炎，但若烹調方式錯誤，切好料理前，若缺少保留10-15分鐘「黃金發酵期」，也會讓營養打折扣。

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文表示，洋蔥除為料理增添風味，也含多種有益人體的營養素。不過，許多人對洋蔥可說是又愛又恨，一方面愛它的美味與健康，卻又困擾每次處理時總要淚流滿面。更可惜的是，錯誤的烹調方式，還會讓我們把最珍貴的營養素白白浪費掉。

對此，楊斯涵說明，切洋蔥會流淚，是因為切開細胞時釋放出的酵素與硫化物反應，產生刺激眼睛的揮發性氣體。想要防淚有3招：

1.切之前先冷藏或冷凍10分鐘。

2.使用鋒利的刀。

3.保留根部最後切。

以上3種方式都能降低酵素活性與減少細胞破壞，也能降低對眼睛的刺激。至於水中切雖有效旦不推薦，因為會導致水溶性維生素素和部分植化素流失。此外，楊斯涵特別分享，想要保留洋蔥中的2大植化素：有機硫化物與槲皮素，烹調時可掌握以下小撇步：

有機硫化物：切後10-15分鐘呼吸時間

洋蔥切開後，並不會馬上產生對心血管有益的硫化物。它需要酵素接觸空氣來進行轉化。建議切碎洋蔥後，別急著馬上下鍋，讓它在砧板上靜置10-15分鐘。這段「黃金發酵期」，能讓有益的硫化物充分生成，營養價值瞬間升級。

槲皮素：外皮別剝太多，記得料理要用油

槲皮素是一種強力抗氧化劑，它不怕熱，但它主要集中在洋蔥最外層的肉，且需要油脂幫助吸收。提醒剝皮時，只要剝掉最外層乾枯的薄膜，盡量保留有顏色的外層肉。

楊斯涵提醒，料理洋蔥時，別忘了這些簡單的小步驟：冷藏再切、切完靜置、帶皮油炒。只需要一點點改變，就能讓您在享受美味的同時，也攝取到最完整的健康守護力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中