健康網》突然聽不見？醫談「耳中風」：黃金7天救聽力

耳鼻喉科醫師許孟哲表示，若發生「突發性耳聾」在黃金7天內治療，聽力仍有機會恢復。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕突然聽不見了？這是怎麼回事？耳鼻喉科醫師許孟哲在臉書專頁「許孟哲 耳鼻喉科醫師」表示，突發性耳聾並非耳屎塞住，也不是老化。只要掌握黃金7天，聽力仍有機會恢復。

許孟哲說明，突發性耳聾顧名思義就是在短時間內突然發生的聽力喪失，傳統上常被稱為「耳中風」。雖然名字聽起來令人恐慌，但只要及早診斷、及早治療，多數患者仍有恢復聽力的機會。

請繼續往下閱讀...

什麼是突發性耳聾？

突發性耳聾的臨床診斷通常遵循「3–3–3 原則」：3 天內突然發生的感音性聽力損失、至少 3 個連續頻率受到影響、聽力下降超過 30 分貝。

突發性耳聾常見症狀

突發性耳聾多半來得又快又突然，常見表現包括：

•單側聽力突然下降或聽不到

•單側耳鳴：蟬鳴聲、嗡嗡聲、電流聲

•耳悶脹感：像塞住、搭飛機起降時的不適感

•眩暈或平衡失調（約 20%–60% 會出現）

•聲音扭曲：聽得到聲音，卻「聽不清楚內容」

很多患者一開始會誤以為只是「耳朵塞住」，而錯過治療時機。

突發性耳聾診斷方式

由於成因多元，醫師會透過以下檢查來確認診斷並排除其他疾病：

•理學檢查：使用耳鏡檢查耳道與耳膜，排除耳屎阻塞或中耳炎。

•純音聽力檢查（PTA）：最核心的檢查，用來確認聽力損失的程度與頻率分布。

•神經學檢查：評估是否合併其他神經學異常。

•影像檢查（MRI）：若懷疑聽神經瘤或中樞病變，會安排核磁共振。

•血液檢查：評估感染、自體免疫或凝血異常等因素。

突發性耳聾可能的發生原因

約 70%到90% 的突發性耳聾找不到明確病因，但目前醫學上推測可能與以下因素相關：

• 病毒感染：影響內耳或聽神經

• 內耳血液循環障礙：微血管阻塞導致內耳缺氧（類似中風機轉）

• 免疫系統異常：自體免疫反應攻擊內耳

• 內耳壓力異常：內耳膜破裂、內淋巴液滲漏

• 神經性或中樞病變：需 MRI 排除

突發性耳聾治療方式

治療的關鍵在於 「黃金 7 天」，越早介入，恢復機率越高。

主要治療

1. 類固醇治療（首選）

• 可口服或靜脈注射

• 為目前最具實證支持的治療方式

2. 類固醇耳內注射

• 適合無法使用全身類固醇（如嚴重糖尿病）

• 或口服／注射效果不佳者

• 藥物經由圓窗進入內耳，局部濃度高、副作用較低

輔助治療

1. 高壓氧治療

• 提高血液含氧量，改善內耳缺氧、促進神經修復

2. 改善微循環藥物

• 幫助內耳微血管血流

3. 生活型態調整

•多休息、減壓

•低鹽飲食

•避免噪音刺激

許孟哲總結，突發性耳聾並非不治之症，但它是一場與時間競賽的急症。臨床觀察顯示，若在發病後7天內接受治療，約有 2/3 的患者聽力能獲得明顯改善。如果您或身邊的親友突然出現以下狀況：耳朵悶住、接電話變得很吃力、一邊聽力突然下降，不可觀望或自行等待恢復，應立即尋求耳鼻喉科醫師的專業評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法