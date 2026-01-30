自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》GG不硬挺 心血管警訊！這樣自我檢查

2026/01/30 21:31

泌尿科醫師蘇信豪提醒，男性若勃起功能不佳，很可能代表心血管有隱憂。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

泌尿科醫師蘇信豪提醒，男性若勃起功能不佳，很可能代表心血管有隱憂。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕泌尿科醫師蘇信豪在臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」提醒男士們：你的「小弟弟」（生殖器）是全身血管的「天線」，「主機收訊還好嗎？」蘇信豪表示，​很多男性朋友來到診間，想解決「勃起硬度不佳」或「性慾低下」的問題。蘇信豪解析：​「小弟弟是全身血管的『天線』，天線收訊不好，通常是主機（心血管與代謝系統）出了問題。」​與其急著找壯陽藥當「外掛」，我更建議大家先來做一次「成人健康檢查」，把主機的設定調好。

​為什麼泌尿科醫師要你看體檢報告？蘇信豪表示，​國健署新增了 30到39 歲每五年一次的免費健檢！這對「輕熟男」來說非常重要，因為這三項指標直接決定了你的雄風：

​1. 腰圍： 腹部肥肉越多，脂肪組織會將男性的睪固酮轉化為雌激素，讓你越來越「沒力」。

2. 血壓與血糖： 這是微血管的兩大殺手。血糖高讓血管壁變脆，血壓高讓血管失去彈性。「天線」的微血管一旦塞住，藥物效果也會大打折扣。

3. 血脂（膽固醇／三酸甘油酯）： 血管裡的油垢不只堵住心臟，更會先堵住「那邊」的微血管。

藥物雖然能暫時救援，但要「天線」收訊長久穩定，請試著做到這三件事：

●​把「血管發炎」降下來： 多攝取 Omega-3（如鮭魚）、彩色蔬果，遠離加工甜食。身體不發炎，血液才能通暢到達該去的地方。

●讓「好膽固醇」成為清道夫： 每週 150 分鐘中強度運動。運動不是為了減肥，是為了提高 HDL（好膽固醇），這是天然的強力壯陽藥！

●睡眠是荷爾蒙的工廠： 睡飽 7-8 小時。長期熬夜會讓睪固酮分泌下降，睡飽了，晨間的自然反應才會找回來。

​蘇醫師的90天生活挑戰

​請在下次複檢前，嘗試達成以下目標：

​飲食調整：

​●每週至少攝取 2 次深海魚類（如鮭魚、鯖魚）。

​●每天至少攝取 3 份蔬菜，且顏色越豐富越好。

​●盡量以原型食物取代加工食品（如蛋糕、餅乾、含糖飲料）。

​規律運動：

​●每週達成 150 分鐘的中等強度運動（如快走、慢跑）。

​●每週進行 2 次肌力訓練（幫助提升基礎代謝）。

​健康習慣：

​●每天睡足 7-8 小時，避免長期熬夜。

​●嘗試一種減壓方式（如冥想、聽音樂或戶外走走）。

​檢測紀錄：

​●紀錄目前的體重。

​●紀錄目前的腰圍。

蘇信豪解說整體健康公式：​「整體的代謝健康」＝「健康的血管」＝「強壯的睪丸環境」＝「滿意的勃起功能」。​與其花大錢買不明補藥，不如先利用免費健檢確認有沒有「代謝症候群」，然後開始您的90天健康生活挑戰。把肌肉升上去，脂肪、膽固醇降下來，你的「男性荷爾蒙工廠」才有動力重新開工！

