自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》日職代跑王牌捲入喪屍菸彈風暴 過量傷腦致命

2026/01/28 16:04

日本職棒廣島東洋鯉魚隊「代跑王牌」羽月隆太郎因涉毒。桃園市毒品危害防制中心表示，長期濫用可能對腦部及內分泌系統造成損害。（取自羽月隆太郎IG）

日本職棒廣島東洋鯉魚隊「代跑王牌」羽月隆太郎因涉毒。桃園市毒品危害防制中心表示，長期濫用可能對腦部及內分泌系統造成損害。（取自羽月隆太郎IG）

〔健康頻道／綜合報導〕日本職棒廣島東洋鯉魚隊「代跑王牌」羽月隆太郎因涉嫌使用含有指定管制藥物「依托咪酯（俗稱喪屍菸彈）」被廣島縣警逮捕。依托咪酯是二級毒品，常隱身於電子煙。

羽月隆太郎今年25歲，經人舉報後檢驗尿液，呈現依托咪酯陽性反應，隨後更在其住處及相關地點查扣了疑似毒品與吸食器材。

根據桃園市毒品危害防制中心衛教資料指出，「喪屍菸彈」又稱為喪屍毒品、睡眠煙彈、麻醉煙彈、一口暈、神奇煙彈、笑氣煙彈、依托煙彈、上頭煙。它是一種作用於中樞神經的鎮定劑，現今常見將依托咪酯混合化學原料，加熱製成電子煙油，以電子煙方式施用，依托咪酯會抑制呼吸中樞，若合併酒精等其他中樞抑制劑使用，容易造成呼吸衰竭、昏迷等致命症狀。

羽月隆太郎並非誤食，而是使用吸食器材。他被逮捕後仍矢口否認，辯稱「完全不記得有使用」，但警方仍依違反《醫藥品醫療機器法》將其逮捕。廣島球迷不敢相信看起來很「固意」的乖巧大男孩竟沾毒。

桃園市毒品危害防制中心表示，依托咪酯具腎上腺毒性，會抑制腎上腺素合成。腎上腺素不足，可能出現脫水、噁心、嘔吐、厭食、發燒、胸腹背痛、關節痛、虛弱無力、低血糖等症狀；更嚴重者，甚至會出現腎上腺危象，發生低血壓、休克、低血糖而危及生命。長期濫用可能對腦部及內分泌系統造成損害。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中