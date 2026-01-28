健康網》日職代跑王牌捲入喪屍菸彈風暴 過量傷腦致命

日本職棒廣島東洋鯉魚隊「代跑王牌」羽月隆太郎因涉毒。桃園市毒品危害防制中心表示，長期濫用可能對腦部及內分泌系統造成損害。（取自羽月隆太郎IG）

〔健康頻道／綜合報導〕日本職棒廣島東洋鯉魚隊「代跑王牌」羽月隆太郎因涉嫌使用含有指定管制藥物「依托咪酯（俗稱喪屍菸彈）」被廣島縣警逮捕。依托咪酯是二級毒品，常隱身於電子煙。

羽月隆太郎今年25歲，經人舉報後檢驗尿液，呈現依托咪酯陽性反應，隨後更在其住處及相關地點查扣了疑似毒品與吸食器材。

請繼續往下閱讀...

根據桃園市毒品危害防制中心衛教資料指出，「喪屍菸彈」又稱為喪屍毒品、睡眠煙彈、麻醉煙彈、一口暈、神奇煙彈、笑氣煙彈、依托煙彈、上頭煙。它是一種作用於中樞神經的鎮定劑，現今常見將依托咪酯混合化學原料，加熱製成電子煙油，以電子煙方式施用，依托咪酯會抑制呼吸中樞，若合併酒精等其他中樞抑制劑使用，容易造成呼吸衰竭、昏迷等致命症狀。

羽月隆太郎並非誤食，而是使用吸食器材。他被逮捕後仍矢口否認，辯稱「完全不記得有使用」，但警方仍依違反《醫藥品醫療機器法》將其逮捕。廣島球迷不敢相信看起來很「固意」的乖巧大男孩竟沾毒。

桃園市毒品危害防制中心表示，依托咪酯具腎上腺毒性，會抑制腎上腺素合成。腎上腺素不足，可能出現脫水、噁心、嘔吐、厭食、發燒、胸腹背痛、關節痛、虛弱無力、低血糖等症狀；更嚴重者，甚至會出現腎上腺危象，發生低血壓、休克、低血糖而危及生命。長期濫用可能對腦部及內分泌系統造成損害。

