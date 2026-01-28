童反覆胰臟炎小心！罕病「囊性纖維化」恐被低估 醫籲納新生兒篩檢

北榮兒童醫學部長期照護囊性纖維化患者。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕電影《愛上觸不到的你》中一句經典台詞：「不是不想靠近，是不能；不是不夠愛，是太想活下去。」道盡「囊性纖維化」（Cystic Fibrosis，簡稱CF）患者的日常掙扎。台北榮總遺傳諮詢中心主任楊佳鳳指出，囊性纖維化是影響呼吸與多重器官的罕見遺傳疾病，院內13年來跨科照護5名患者，成果與國際接軌。她強調，疾病預後與確診時機高度相關，呼籲將囊性纖維化納入新生兒篩檢，避免延誤治療。

楊佳鳳表示，囊性纖維化是一種體染色體隱性遺傳疾病，源自第七對染色體長臂上的囊性纖維化跨膜調節因子（CFTR）基因突變。CFTR蛋白負責調節氯離子通道功能，廣泛分布於氣道、腸胃道、汗腺與泌尿生殖系統的上皮細胞。當基因功能異常，體內分泌物會變得異常濃稠，進而影響呼吸、消化與生殖等多重系統。

臨床表現相當多元。部分患者在新生兒時期即因胎便阻塞、不明原因電解質異常或反覆胰臟炎而被懷疑；隨著年齡成長，常見症狀包括反覆肺部感染、氣喘、慢性鼻竇炎，以及因胰臟外分泌功能不全造成的營養吸收不良與生長遲滯。嚴重者還可能合併肝功能受損或不孕。

囊性纖維化的發生率與族群高度相關。歐美白人族群中，約每3200名新生兒就有1名患者，帶原率更高達1/25；相較之下，台灣與東亞地區長期被視為極為罕見疾病，目前全台通報病例僅18例。

不過，北榮兒童醫學部依多年臨床經驗與大規模基因篩檢資料推估，台灣實際發生率可能達1/30000，仍有數十甚至上百名患者尚未被確診，顯示「少見」背後，可能存在嚴重低估。

目前囊性纖維化尚未列入台灣新生兒常規篩檢，診斷主要仰賴臨床醫師的敏感度。對於疑似個案，汗氯測試仍是最重要的診斷工具，並可搭配CFTR基因檢測及鼻電位差檢查（NPD）進一步確認。只要患者具備至少一項典型臨床表現，且有CFTR功能異常證據，即可確立診斷。

北榮兒童醫學部目前長期追蹤照護5名囊性纖維化患者，年齡分布自10歲至40歲，其中4名為台灣籍。最早接受治療的患者已追蹤超過12年，目前肺功能穩定，無需氧氣輔助，生活品質接近一般人。

其中最年幼的林小妹，2017年6歲時因反覆電解質不平衡與胰臟炎轉診至北榮，透過全外顯子定序（WES）迅速確診。醫療團隊隨即啟動完整CF照護流程，整合罕病資源、申請專案藥物，並協助取得高頻率胸壁震盪治療的拍痰背心。歷經7年照護，林小妹現年13歲，肺功能穩定、生活如常，其治療成果已達美國前25% CF照護中心水準。

北榮整合兒童胸腔科、感染科、腸胃科及遺傳內分泌科，成立囊性纖維化跨科照護團隊，即使病人數極少，仍投入高度人力與資源，遵循國際指引進行藥物治療、呼吸復健與長期追蹤，只為守住病人每一次呼吸。

楊佳鳳提醒，若出現新生兒胎便阻塞、不明原因低血鉀、反覆胰臟炎、反覆肺部感染或慢性鼻竇炎，應提高對囊性纖維化的警覺。

楊佳鳳形容，囊性纖維化是一場「人與痰的比賽」。她指出，吸入性抗生素與化痰藥對病人極為關鍵，但多數尚未納入健保，一個月藥費可高達1萬2000元，不少病人為節省開銷，只能降低使用頻率。拍痰背心動輒40至50萬元，過去甚至需仰賴二手設備與罕病基金會協助。

兒童感染科主任洪妙秋指出，CF患者容易遭綠膿桿菌、非結核分枝桿菌感染，若能早期診斷並介入，可大幅減少肺部反覆感染。感染科醫師賴昭誠也表示，在肺功能惡化前診斷，對預後影響極大。

楊佳鳳強調，美國早在1982年即啟動囊性纖維化新生兒篩檢，2010年已全面納入。台灣CF發生率已符合新生兒篩檢疾病標準，呼籲政府正視，讓早期診斷不再靠運氣。

北榮遺傳諮詢中心楊佳鳳主任說明囊性纖維化病症的臨床特性、診斷挑戰與跨科整合照護重點，並呼籲正視此罕見疾病，給予患者更多資源與支持。（北榮提供）

