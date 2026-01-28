健康網》別再一味仿美 營養學博士點破美國飲食指引關鍵盲點

美國最新的飲食指南在台灣掀波，台灣營養基金會董事吳映蓉博士提出，國人解讀並非指南原意；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕美國日前公布了最新的飲食指南 （2025-2030 DGA），其內容與圖像在網路上引發許多討論與解讀。台灣營養基金會董事吳映蓉博士提出，國人解讀並非指南原意。台灣營養基金會也將結合台灣的飲食環境，提供國人正確的參考方向。

吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文指出，美國飲食指引（DGA）每5年更新一次，諮詢委員會由專家學者以科學嚴謹態度審視最新研究文獻，本於實證、透明、獨立（營養健康專業，不受政府政策、產業干擾）精神，提交新版參考 。而川普政府這次的新版DGA有部分內容未採用諮詢委員會建議，透明性也受到質疑。

請繼續往下閱讀...

吳映蓉指出，世界各國推出自己的飲食指南時，除了共同的科學證據，還有獨特的（各國自己的）風土民情、經濟文化考量。而台灣飲食指南是根據台灣常用食物、烹調方式（例如中式烹調多熱炒）和飲食習慣、國民營養健康調查結果（例如國人易欠缺營養素），也納入聯合國永續發展目標（節能減碳）精神，因此，我們不須一味仿美。

她建議，台灣人常以米食為主食，米食的優勢是選用或添加全榖（糙米、大燕麥）或未精製雜糧很容易，比起西方的全麥麵粉製品更容易取得。因此比起宣揚蛋白質，我們更重要的是強調怎樣將「全穀及未精製雜糧」融入日常飲食，尤其在高外食比率的台灣。以下是她提出的5點飲食建議：

●依據個人熱量需求調整食物份量：

台灣2012版的飲食指南已建議並列出各熱量階層的6大類食物應攝取份數。

●真食物，少加工：

加工食品是指精製澱粉、添加過多油／鹽（鈉）／糖／添加物的「高度加工食品」。冷凍、乾燥、罐頭等加工食品或發酵食品是可善用的。

●強調飲食「多樣化」：

攝取如彩虹般豐富色彩的食物，確保獲得多元的營養素。

●選擇營養密度高的食物：

讓吃進去的每一口食物都更有價值。

●添加糖、鈉和飽和脂肪明確訂定限制量：

添加糖更明確指引一餐與零食／點心可容許量 酒精雖限制但無明確量（與個人體質有關）。烹調方式明確指出少油炸，以適量鹽／香料／香草調味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法