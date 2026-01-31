自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》膽固醇過高不只影響心血管 醫：恐有「失智」風險

2026/01/31 12:10

專家表示，要降低「壞膽固醇」，一定要調整生活型態，包括減少飽和脂肪與反式脂肪的攝取，適度運動、減重等；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，要降低「壞膽固醇」，一定要調整生活型態，包括減少飽和脂肪與反式脂肪的攝取，適度運動、減重等；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數民眾健檢以後，看到報告中的膽固醇過高，可能以為只要注意心血管風險，台中榮總胃腸肝膽科主治醫師賴佳業指出，現在可能還需留意「失智」風險。

賴佳業在臉書專頁「Easy GI Life。賴佳業醫師｜腸胃｜健康｜減重」發文分享，多數人已經知道，俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）太高，容易導致血管狹窄或硬化，進而增加冠狀動脈心臟病、心肌梗塞或周邊動脈阻塞的風險。然而，近期有越來越多的醫學研究發現，LDL-C與「失智症」可能有密切關係。

低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）與「失智症」關係，近年受到醫學界重視，相關大型的研究包含以下兩項：

●LDL-C過高增加「失智症」風險

根據2024年The Lancet更新的報告，高LDL-C已被正式列為失智症的主要可修正風險因子之一，LDL-C 過高估計貢獻了約7%的失智症病因，與聽力損失並列為最重要的單一風險因子之一。

●低LDL-C的保護作用與門檻

2025年發表於Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry（ JNNP）的研究指出，LDL-C低於70mg/dL，失智症風險可降低約26%。雖然低LDL-C有益，但並非越低越好，當LDL-C低於30mg/dL時，並沒有觀察到額外的保護效果。

賴佳業建議，要降低「壞膽固醇」，首先一定要調整生活型態，包括減少飽和脂肪與反式脂肪的攝取，適度運動、減重、戒菸等。如果若經過3-6個月的生活型態調整，「壞膽固醇」仍無法達到目標值時，應該進一步與醫師討論是否開始服用降血脂藥物，通常效果都非常顯著，這意味著，把壞膽固醇控制好，就是在守 護大腦健康。

