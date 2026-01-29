健康網》孩子腹痛誤當便秘？ 醫揭「卵巢扭轉」3大警訊

林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰提醒，兒童若突然出現下腹劇烈疼痛、忽好忽壞且伴隨噁心嘔吐，可能隱藏須立刻處理的急症，家長應特別留意；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子突發腹痛，許多家長第一時間只會聯想到是腸胃炎或便秘。對此，林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰分享，近日1名小女孩在寒假旅途中腹痛就醫，起初被診斷為便秘，經灌腸與藥物治療後，疼痛持續惡化，最終轉診至兒科急診，才發現真正原因並非腸胃問題，而是「卵巢扭轉」。提醒兒童若突然出現下腹劇烈疼痛、忽好忽壞且伴隨噁心嘔吐，可能隱藏須立刻處理的急症，家長應特別留意。

吳昌騰於臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文表示，該名小患者與家人在中部旅遊時突然腹痛，就醫後以便秘處理，但返回飯店後疼痛不減反增，隔天再次就診仍未改善。由於孩子疼痛劇烈、臉色發白，父母決定北上前往兒科急診。經檢視腹部X光後，進一步安排腹部超音波檢查，並確診為「卵巢囊腫合併卵巢扭轉」，屬於必須緊急手術的狀況。

請繼續往下閱讀...

卵巢組織恐缺血壞死

吳昌騰說明，卵巢就像一顆果實，由韌帶（如同梗）懸掛著。當卵巢因故（如長了囊腫）變重或位置改變，就可能導致韌帶像繩索一樣打結，造成卵巢血流受阻。若未及時處理，卵巢組織恐因缺血壞死，甚至影響日後生育功能。

此外，吳昌騰進一步提及，卵巢扭轉特別好發於兒童與青少女，此與解剖構造有關。孩童子宮較小，但支撐卵巢的韌帶相對較長，也較易旋轉。另，因人體右側腹腔空間較大，右側卵巢扭轉機率也略高。臨床上約有75%個案合併有卵巢囊腫，當囊腫直徑超過5公分，就像在風鈴上增加重錘，一旦旋轉更易卡住且難以自行復位。

卵巢扭轉3大警訊

吳昌騰並特別提醒，卵巢扭轉的症狀容易與腸胃炎或便秘混淆，若孩子出現以下「不典型警訊」，務必提高警覺，包括：

1.突發且集中的單側下腹劇痛。

2.疼痛呈間歇性、忽好忽壞。

3.伴隨劇烈噁心、嘔吐，且比一般腸胃炎症狀嚴重。

吳昌騰強調，腹痛雖是兒童常見不適症狀，且多數與腸胃炎或便秘相關，但仍可能隱藏著像卵巢扭轉這類緊急病症。提醒家長若發現孩子腹部疼痛型態異常或持續加劇，切勿掉以輕心，建議及早就醫釐清原因。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法