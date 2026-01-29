自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》孩子腹痛誤當便秘？ 醫揭「卵巢扭轉」3大警訊

2026/01/29 14:03

林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰提醒，兒童若突然出現下腹劇烈疼痛、忽好忽壞且伴隨噁心嘔吐，可能隱藏須立刻處理的急症，家長應特別留意；情境照。（圖取自freepik）

林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰提醒，兒童若突然出現下腹劇烈疼痛、忽好忽壞且伴隨噁心嘔吐，可能隱藏須立刻處理的急症，家長應特別留意；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子突發腹痛，許多家長第一時間只會聯想到是腸胃炎或便秘。對此，林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰分享，近日1名小女孩在寒假旅途中腹痛就醫，起初被診斷為便秘，經灌腸與藥物治療後，疼痛持續惡化，最終轉診至兒科急診，才發現真正原因並非腸胃問題，而是「卵巢扭轉」。提醒兒童若突然出現下腹劇烈疼痛、忽好忽壞且伴隨噁心嘔吐，可能隱藏須立刻處理的急症，家長應特別留意。

吳昌騰於臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文表示，該名小患者與家人在中部旅遊時突然腹痛，就醫後以便秘處理，但返回飯店後疼痛不減反增，隔天再次就診仍未改善。由於孩子疼痛劇烈、臉色發白，父母決定北上前往兒科急診。經檢視腹部X光後，進一步安排腹部超音波檢查，並確診為「卵巢囊腫合併卵巢扭轉」，屬於必須緊急手術的狀況。

卵巢組織恐缺血壞死

吳昌騰說明，卵巢就像一顆果實，由韌帶（如同梗）懸掛著。當卵巢因故（如長了囊腫）變重或位置改變，就可能導致韌帶像繩索一樣打結，造成卵巢血流受阻。若未及時處理，卵巢組織恐因缺血壞死，甚至影響日後生育功能。

此外，吳昌騰進一步提及，卵巢扭轉特別好發於兒童與青少女，此與解剖構造有關。孩童子宮較小，但支撐卵巢的韌帶相對較長，也較易旋轉。另，因人體右側腹腔空間較大，右側卵巢扭轉機率也略高。臨床上約有75%個案合併有卵巢囊腫，當囊腫直徑超過5公分，就像在風鈴上增加重錘，一旦旋轉更易卡住且難以自行復位。

卵巢扭轉3大警訊

吳昌騰並特別提醒，卵巢扭轉的症狀容易與腸胃炎或便秘混淆，若孩子出現以下「不典型警訊」，務必提高警覺，包括：

1.突發且集中的單側下腹劇痛。

2.疼痛呈間歇性、忽好忽壞。

3.伴隨劇烈噁心、嘔吐，且比一般腸胃炎症狀嚴重。

吳昌騰強調，腹痛雖是兒童常見不適症狀，且多數與腸胃炎或便秘相關，但仍可能隱藏著像卵巢扭轉這類緊急病症。提醒家長若發現孩子腹部疼痛型態異常或持續加劇，切勿掉以輕心，建議及早就醫釐清原因。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中