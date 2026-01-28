美研究開發標靶化合物 可阻斷與阿茲海默症發炎相關酶

有研究研發出1種標靶化合物，可阻斷與阿茲海默症遺傳傾向個別發炎相關的酶。圖為阿茲海默症掃描圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究開發出1種標靶化合物，可阻斷與阿茲海默症遺傳傾向個別發炎相關的酶，同時還能讓大腦維持正常活動並成功穿過血腦障壁。此研究發表在《自然》旗下的《npj 藥物發現》（npj Drug Discovery）期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，APOE4基因是阿茲海默症遺傳風險因子。美國南加州大學的研究團隊研究攜帶APOE4基因的族群時，注意到名為cPLA2的酶。研究團隊發現，cPLA2水平異常高的人通常會發病，表明cPLA2可能是引發有害發炎的潛在驅動因素，而非僅僅是旁觀者。

將此發現轉化為治療方法並非易事。cPLA2是維持正常腦部功能所必需的酶，因此有的藥物必須在不完全抑制其活性的前提下，降低cPLA2的活性。此外藥物還必須能夠到達靶點，這意味著分子必需足夠小，才能穿過血腦屏障。

對此研究團隊利用強大電腦篩選技術，從數十億個候選分子中篩選出最有可能特異性地靶向cPLA2、進入大腦並在真實生物條件下發揮作用的分子。

候選名單出來後，南加州大學多恩西夫（Dornsife）學院和米歇爾森生物融合科學中心（Michelson Center for Convergent Bioscience）的藥理學家路易（Stan Louie）製作主要化合物，並針對動物模型進行實驗，測量每種化合物實際到達大腦所需的量。

最後1種抑制cPLA2的藥物，在暴露於與阿茲海默症相關的壓力源下，仍減少人類腦細胞中cPLA2的病理性活化。該藥物在針對小鼠模型的實驗中也成功穿越血腦屏障，並調節神經發炎路徑。

研究表明，抑制cPLA2可能是治療神經退化性疾病的有效方法。研究團隊表示，團隊目標是探討靶向發炎是否能夠改變阿茲海默症風險。下一階段的研究重點並非在於預測結果，而是仔細評估此方法是否安全可行，最終是否對人類疾病具有實際意義。

