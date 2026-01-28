健康網》明明哈欠連連卻仍失眠？ 醫揭：大腦還在「清醒模式」

專家提醒，許多失眠來自睡眠期待與現實落差，過度追求完美睡眠，容易成為新的壓力源，陷入惡性循環；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人都有過共同經驗，晚上明明哈欠連連，上床後越躺越清醒。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，傳統觀念以為這是想太多、壓力太大，可是從研究顯示，這種狀態不是心理問題，而是大腦還在「清醒模式」，導致夜間無法順利切換到休息節律。

失眠的真相是，大腦進入高警戒狀態。張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，現代醫學對失眠的重要理解為高喚醒狀態。也就是說，在該放鬆的夜晚，大腦的交感神經系統仍維持活躍狀態，壓力荷爾蒙皮質醇偏高，大腦皮質代謝活動過強，關鍵機制在於「下視丘—腦下垂體—腎上腺軸線」長期待命。

張家銘說明，慢性失眠的人有神經系統敏感度高的共同特質，對壓力反應放大，消化及恢復速度慢。在基因與神經調控層級上，這類體質和血清素轉運系統、多巴胺調控系統、食慾素系統以及自律神經平衡相關基因群都有關聯。

自我檢測2指標：睡前心跳與半夜思考風暴

張家銘進一步說明，若睡前心跳未下降、呼吸仍急促，代表交感神經仍在工作，這不只是情緒問題，同時也是生理開關還沒有切換；另一典型現象是半夜醒來後大腦立刻進入「思考風暴」，回想瑣事、規劃明天行程，代表前額葉皮質活性過高，大腦還在處理資訊，無法進入修復節律。

他接著說，一旦睡不著，先別急著補褪黑激素，而是讓神經系統安靜下來。不妨在白天有固定時間活動身體、曬到太陽，這些都是在幫大腦重新分清楚白天跟夜晚。尤其，晚上睡前1小時不碰藍光，深呼吸、泡熱水澡或泡腳，都是在提醒神經系統，可以慢慢交棒給副交感神經。

別被「一定要睡滿8小時」綁架，張家銘提醒，很多人心裡都有一個標準答案，就是一定要睡滿8小時，否則就無法讓身體恢復健康。這種信念本身，就會成為一種長期壓力源，讓大腦在夜晚更難放鬆。失眠不是看夜晚睡了幾小時，而是白天的功能，能不能清醒工作、情緒穩定。當我們把焦點從幾點睡幾點醒，慢慢轉回白天的感受，很多人的失眠反而自然鬆動。大腦需要的不是完美睡眠，而是安全感。

張家銘總結，真正有效的失眠治療，不是增加藥，而是讓大腦重新學會信任夜晚。當神經系統真的相信現在是安全的，不需要警戒，不需要運轉，睡眠就會自然發生。

