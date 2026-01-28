自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》明明哈欠連連卻仍失眠？ 醫揭：大腦還在「清醒模式」

2026/01/28 21:50

專家提醒，許多失眠來自睡眠期待與現實落差，過度追求完美睡眠，容易成為新的壓力源，陷入惡性循環；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家提醒，許多失眠來自睡眠期待與現實落差，過度追求完美睡眠，容易成為新的壓力源，陷入惡性循環；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人都有過共同經驗，晚上明明哈欠連連，上床後越躺越清醒。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，傳統觀念以為這是想太多、壓力太大，可是從研究顯示，這種狀態不是心理問題，而是大腦還在「清醒模式」，導致夜間無法順利切換到休息節律。

失眠的真相是，大腦進入高警戒狀態。張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，現代醫學對失眠的重要理解為高喚醒狀態。也就是說，在該放鬆的夜晚，大腦的交感神經系統仍維持活躍狀態，壓力荷爾蒙皮質醇偏高，大腦皮質代謝活動過強，關鍵機制在於「下視丘—腦下垂體—腎上腺軸線」長期待命。

張家銘說明，慢性失眠的人有神經系統敏感度高的共同特質，對壓力反應放大，消化及恢復速度慢。在基因與神經調控層級上，這類體質和血清素轉運系統、多巴胺調控系統、食慾素系統以及自律神經平衡相關基因群都有關聯。

自我檢測2指標：睡前心跳與半夜思考風暴

張家銘進一步說明，若睡前心跳未下降、呼吸仍急促，代表交感神經仍在工作，這不只是情緒問題，同時也是生理開關還沒有切換；另一典型現象是半夜醒來後大腦立刻進入「思考風暴」，回想瑣事、規劃明天行程，代表前額葉皮質活性過高，大腦還在處理資訊，無法進入修復節律。

他接著說，一旦睡不著，先別急著補褪黑激素，而是讓神經系統安靜下來。不妨在白天有固定時間活動身體、曬到太陽，這些都是在幫大腦重新分清楚白天跟夜晚。尤其，晚上睡前1小時不碰藍光，深呼吸、泡熱水澡或泡腳，都是在提醒神經系統，可以慢慢交棒給副交感神經。

別被「一定要睡滿8小時」綁架，張家銘提醒，很多人心裡都有一個標準答案，就是一定要睡滿8小時，否則就無法讓身體恢復健康。這種信念本身，就會成為一種長期壓力源，讓大腦在夜晚更難放鬆。失眠不是看夜晚睡了幾小時，而是白天的功能，能不能清醒工作、情緒穩定。當我們把焦點從幾點睡幾點醒，慢慢轉回白天的感受，很多人的失眠反而自然鬆動。大腦需要的不是完美睡眠，而是安全感。

張家銘總結，真正有效的失眠治療，不是增加藥，而是讓大腦重新學會信任夜晚。當神經系統真的相信現在是安全的，不需要警戒，不需要運轉，睡眠就會自然發生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中