粗茶淡飯恐短命？研究揭長壽新秘訣：想活過百歲關鍵是「這1物」

最新研究顯示，對於80歲以上的長者而言，適度攝取肉類以維持肌肉量與體重，比單純吃素更有助於延壽

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多長輩為了養生或宗教信仰，晚年傾向「粗茶淡飯」甚至全素飲食。然而，一項針對高齡族群的長期追蹤研究卻提出了顛覆性的結論：對於80歲以上的長者而言，繼續吃肉的人，竟然比不吃肉的人更有機會活到100歲。這顯示在人生的不同階段，身體對營養的需求可能完全相反，「清淡養生」未必是長壽的萬靈丹。

根據科學網站《Science Alert》報導，這項研究分析了中國「高齡健康長壽縱向調查」數據，追蹤超過5000名80歲以上的長者。結果發現，與肉食者相比，那些飲食中完全不含肉類的老人，成為百歲人瑞的可能性較低。

為何會有這種反直覺的結果？關鍵在於「體重」與「肌肉流失」。研究指出，不吃肉導致短命的現象，主要集中在「體重過輕」的長者身上。對於體重正常的老人，吃不吃肉的影響則不明顯。這呼應了醫學界所謂的「肥胖悖論」（Obesity Paradox）：對老年人來說，稍微豐腴一點（甚至略胖），反而比過瘦更能抵抗疾病與衰弱。

年輕防三高、老來防肌少 飲食策略需轉彎

英國伯恩茅斯大學（Bournemouth University）營養行為學講師凱西（Chloe Casey）分析，年輕時吃素確實有助於降低心臟病、糖尿病風險；但過了80歲，身體能量消耗下降，肌肉量與食慾也隨之萎縮，此時的首要敵人不再是三高，而是「營養不良」與隨著老化而來的「肌肉流失」（醫學上常稱為肌少症）。

因此，老年飲食的戰略目標必須從「預防慢性病」轉向「防止體重流失」。動物性食物（肉、魚、蛋、奶）提供的優質蛋白質、維生素B12與鈣質，是維持骨骼肌與免疫力的關鍵。

研究人員提醒，本研究屬於觀察性研究，旨在強調「分齡營養」的重要性。並非鼓勵長者無節制大魚大肉，而是提醒高齡族群（尤其是體重過輕者）不應貿然斷絕動物性蛋白質來源。若堅持植物性飲食，務必諮詢營養師，透過補充劑確保營養攝取足夠。

