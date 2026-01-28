自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

美市售膠囊咖啡爆「假低咖」！FDA急召回：恐致死

2026/01/28 12:57

美國傳出有一般咖啡誤裝填為低咖啡因咖啡膠囊（K-Cup），恐釀誤食。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

美國傳出有一般咖啡誤裝填為低咖啡因咖啡膠囊（K-Cup），恐釀誤食。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國消費者驚傳買到標示不實的「假低咖」咖啡！美國食品暨藥物管理局（FDA）本週發布緊急召回令，指出由飲品大廠 「Keurig Dr Pepper」 生產、在美國零售通路販售的速食品牌低咖啡因咖啡膠囊（K-Cup），因製程疏失，內容物竟被錯誤裝填為「一般咖啡」。

這意味著原本以為自己在喝低咖啡因飲品的消費者，實際上攝入了完整劑量的咖啡因。這對全美多達 1.2億名 患有心臟疾病、高血壓或對咖啡因敏感的族群而言，無疑是潛在的致命風險。

根據英國《每日郵報》報導，這批出包的產品標榜為「McCafé 優質烘焙低咖啡因咖啡」（Premium Roast Decaf），主要在加州、印第安納州與內華達州販售。FDA 已將此次召回定為「第二級風險」（Class II），意指使用該產品可能導致暫時性或醫學上可逆的健康後果。

報導警告，對於健康成年人來說，攝取咖啡因頂多提神；但對於患有心房顫動（AFib）、冠狀動脈疾病或高血壓的患者，誤食咖啡因會導致血壓飆升、心跳加速，甚至誘發嚴重的心血管併發症。

Keurig Dr Pepper 聲明指出，受影響的產品共有960箱（每箱84顆），最佳賞味期限為2026年11月17日。公司坦承：「這些本應是低咖啡因的產品，可能含有普通含咖啡因的咖啡。」

咖啡因是一種中樞神經興奮劑，會刺激正腎上腺素釋放，導致心跳加快與血壓升高。同時，它會阻斷「腺苷」（adenosine）的作用，使血管收縮，增加心臟負擔。FDA 建議健康成人每日咖啡因攝取不應超過400毫克。

此次出包的美國市售McCafé「低咖啡因」膠囊，因誤裝一般咖啡恐危害心臟病患，遭美國FDA緊急召回。（圖翻攝自Keurig官網）

此次出包的美國市售McCafé「低咖啡因」膠囊，因誤裝一般咖啡恐危害心臟病患，遭美國FDA緊急召回。（圖翻攝自Keurig官網）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中