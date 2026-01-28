美市售膠囊咖啡爆「假低咖」！FDA急召回：恐致死

美國傳出有一般咖啡誤裝填為低咖啡因咖啡膠囊（K-Cup），恐釀誤食。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國消費者驚傳買到標示不實的「假低咖」咖啡！美國食品暨藥物管理局（FDA）本週發布緊急召回令，指出由飲品大廠 「Keurig Dr Pepper」 生產、在美國零售通路販售的速食品牌低咖啡因咖啡膠囊（K-Cup），因製程疏失，內容物竟被錯誤裝填為「一般咖啡」。

這意味著原本以為自己在喝低咖啡因飲品的消費者，實際上攝入了完整劑量的咖啡因。這對全美多達 1.2億名 患有心臟疾病、高血壓或對咖啡因敏感的族群而言，無疑是潛在的致命風險。

請繼續往下閱讀...

根據英國《每日郵報》報導，這批出包的產品標榜為「McCafé 優質烘焙低咖啡因咖啡」（Premium Roast Decaf），主要在加州、印第安納州與內華達州販售。FDA 已將此次召回定為「第二級風險」（Class II），意指使用該產品可能導致暫時性或醫學上可逆的健康後果。

報導警告，對於健康成年人來說，攝取咖啡因頂多提神；但對於患有心房顫動（AFib）、冠狀動脈疾病或高血壓的患者，誤食咖啡因會導致血壓飆升、心跳加速，甚至誘發嚴重的心血管併發症。

Keurig Dr Pepper 聲明指出，受影響的產品共有960箱（每箱84顆），最佳賞味期限為2026年11月17日。公司坦承：「這些本應是低咖啡因的產品，可能含有普通含咖啡因的咖啡。」

咖啡因是一種中樞神經興奮劑，會刺激正腎上腺素釋放，導致心跳加快與血壓升高。同時，它會阻斷「腺苷」（adenosine）的作用，使血管收縮，增加心臟負擔。FDA 建議健康成人每日咖啡因攝取不應超過400毫克。

此次出包的美國市售McCafé「低咖啡因」膠囊，因誤裝一般咖啡恐危害心臟病患，遭美國FDA緊急召回。（圖翻攝自Keurig官網）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法