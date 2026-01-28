自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

帶孩子來上班不是夢 屏縣府規劃員工子女托嬰中心

2026/01/28 13:01

屏縣府今由人事處長翁育惠（中）宣布，將建置員工子女托嬰中心。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府人事處今（28）日宣布新一波友善親職措施，將建置縣府員工子女托嬰中心，以收托0至2歲嬰幼兒為主，最高收托60名，以縣府及所屬機關學校員工子女及孫子女優先，如尚有名額，將開放縣民申請，設置地點位縣府旁的勝利國小，預計2029年營運。

人事處長翁育惠表示，屏東縣長周春米上任以來，持續以「溫柔的力量」推動組織文化轉型，積極型塑親職友善的職場環境。縣府不斷思考並提出多元親職友善配套措施，期盼協助同仁在不同人生階段安心投入工作、穩健職涯發展。

屏縣府持續以實際行動落實「敢婚、願生、樂養」的友善育兒職場環境，回應同仁在親職與家庭照顧上的真實需求，除提供生育給付、哺集乳時間及友善場域外，也支持彈性工時安排、育嬰、侍親留職停薪等制度，打造支持有感的工作環境。

任職於農業處的新手媽媽何美萱是彈性工時的受惠者，現育有11個月大的孩子，每日申請1小時哺乳時間照顧幼兒。她表示，孩子年紀小，很需要陪伴與照顧，有了彈性的哺乳時間安排，讓她能親自哺乳，也能兼顧工作，如果未來縣府能設置員工子女托嬰中心，將更有信心考慮再生一胎，就近托育對家長來說既方便也安心。

屏縣府強調，建置員工子女托嬰中心不僅是完善員工育兒照顧支持，更是縣府留住人才的重要策略，讓同仁在人生關鍵階段感受到組織支持，安心服務，營造友善生養職場環境。

