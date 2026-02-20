自由電子報
過年摸牌別光在意牌技 健身教練授用居家物舒展身體

2026/02/20 21:09

單腳站並拉伸一腿前側，同時也考驗眾多肌群協調。（記者劉人瑋攝）

單腳站並拉伸一腿前側，同時也考驗眾多肌群協調。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕過年追劇、打牌最重要的是，每40分鐘到1小時就需要起身動動，台東連鎖健身房「威豪」2位甜美教練朵琳、予涵，教大家以常見的家用物品或民間常有的健身器材從牌桌和沙發上起身動一動，減少圓肩駝背和腰腿僵硬問題。

第一個動作是先拉開上胸並喚醒久坐臀肌，站立後一腳前跨往下微蹲，雙手張開上身旋轉，「哪隻腳往前，就往該處旋轉」，頸部跟著轉動，動作要放緩，一組做個12次，用以放鬆胸椎。

「坐姿90/90」髖外旋。（記者劉人瑋攝）

「坐姿90/90」髖外旋。（記者劉人瑋攝）

接著是單腳站姿伸展，先以單腳站立、另腳彎曲，彎曲腳一側的手後抓住腳背，另一手前伸，此時上半身也往前傾，若是長輩重心不穩，教練朵琳說，「孫子可以適時出來協助，這也可以增加家庭氣氛融合，也關係到孫子壓歲錢」。此外，許多民眾家中已有壺鈴或翹臀圈，搭配使用簡單的硬舉可以喚醒沈睡的臀肌。

最後是「坐姿90/90」，坐於地面大腿與骨盆、大腿與小腿皆呈90度，但這動作對柔軟度考驗十分大，教練予涵光是帶著一眾體格與纖瘦無關的學員們動作時，就聽到一片哀嚎，予涵說，牌友們可以在40分鐘到1小時內強制休息、伸展，看著彼此的糗態其實也是一種樂趣，讓健康變佳才是最為重要。

上臂與肩、前臂與上臂皆呈90度並靠著拉動棍棒、水管伸展肩膀也是健身房常見動作。（記者劉人瑋攝）

上臂與肩、前臂與上臂皆呈90度並靠著拉動棍棒、水管伸展肩膀也是健身房常見動作。（記者劉人瑋攝）

另外，久坐也會影響到上半身圓肩，以常見的塑膠水管或棍棒拉伸，上臂與肩、前臂與上臂皆舉起呈90度時，往後抓住棍棒，另一手再抓住棒的另一端輕拉，這也是重訓常見的「招財貓姿勢」可以拉開肩膀、減少圓肩、駝背。

至於過年大吃大喝，女教練們帶著學員跳繩、摔沙袋等動作，教練們表示，想要瘦身不需要太複雜的運動，重點是運動時間要夠長，如此才能消耗過多的熱量，但一切還是先從「離開牌桌與沙發」做起，與牌友、家人相約、時間一到就起身動動更有運動的推力。 

