健康 > 護眼顧齒

從八卦山到柏林！ 彰基醫師陳良誠獲微電影創作獎

2026/01/28 12:06

第六屆彰化百工百味影片創作獎，彰基陳良誠團隊以《從八卦山到柏林：白袍醫師的紅點之旅》一片獲佳作。（彰基提供）

第六屆彰化百工百味影片創作獎，彰基陳良誠團隊以《從八卦山到柏林：白袍醫師的紅點之旅》一片獲佳作。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕第六屆彰化百工百味影片創作獎昨天（27日）於彰化演藝廳舉行頒獎典禮，彰化基督教醫院陳良誠醫師團隊以「從八卦山到柏林：白袍醫師的紅點之旅」一片榮獲微電影組佳作，是首位以醫師身分獲獎。該片講述一名醫學中心主治醫師，如何兼顧繁忙的臨床生活；並運用下班後的瑣碎時光，為我國醫材新創付諸努力及實踐，並最終斬獲國際知名大獎。

陳良誠指出，片中提及的智齒牽引技術，為一項溫和的智齒移除方案；可以保護神經避免受損，全程幾近無痛，提供民眾一項新選擇。目前在彰基已有逾200個臨床個案受惠，更納入醫病共享決策指標為提升醫療品質做出重要貢獻。

陳良誠表示智齒牽引技術溫和近無痛、可保護神經避免受損。（彰基提供）

陳良誠表示智齒牽引技術溫和近無痛、可保護神經避免受損。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬表示，德國紅點是設計界的最高榮譽。陳良誠能在繁忙的醫療工作之餘，仍投入醫材開發並獲得國際肯定，展現出醫療專業者面對臨床問題時的敏銳洞察與創新精神。他強調，醫院將持續支持醫護同仁在研究、教學與創新上的發展，期盼透過更多具臨床價值的技術與產品，為患者帶來更好的醫療品質。

陳穆寬說，從八卦山到柏林，這部微電影作品象徵著台灣在地醫師不畏挑戰、勇於創新實踐的精神，也是彰基醫療體系的縮影。未來，彰基將持續支持臨床創新，讓更多在地故事走向國際，成為彰化與台灣的共同驕傲。

從八卦山到柏林微電影作品。（彰基提供）

從八卦山到柏林微電影作品。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬（左2）肯定陳良誠（左3）在繁忙的醫療工作之餘，仍投入醫材開發。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬（左2）肯定陳良誠（左3）在繁忙的醫療工作之餘，仍投入醫材開發。（彰基提供）

