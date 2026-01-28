自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

膽固醇越低越好？ 秀傳揭高齡膽固醇過低恐引發失智風險

2026/01/28 12:02

秀傳醫院神經內科主任邱百誼揭高齡膽固醇過低恐引發失智風險。（秀傳提供）

秀傳醫院神經內科主任邱百誼揭高齡膽固醇過低恐引發失智風險。（秀傳提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕膽固醇越低越好？彰化秀傳醫院神經內科主任邱百誼，最近發表於國際權威期刊《Alzheimer’s Research & Therapy》的研究指出，在高齡族群中，膽固醇「過低」或「短期內劇烈下降」，反而可能增加失智症發生與惡化風險，顛覆過往「膽固醇越低越好」的單一思維。

該研究運用台灣「HAICDDS 失智臨床人工智慧登錄系統」的大型臨床資料，納入2452位60歲以上長者，平均追蹤近3年，系統性分析總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）及三酸甘油脂的基線數值與追蹤期間變化，並進一步探討其與失智症發生及病程進展的關聯。

彰化秀傳醫院神經內科主任邱百誼發表於國際權威期刊《Alzheimer’s Research &amp; Therapy》的研究。（秀傳提供）

彰化秀傳醫院神經內科主任邱百誼發表於國際權威期刊《Alzheimer’s Research & Therapy》的研究。（秀傳提供）

研究結果顯示，膽固醇與失智風險之間呈現明顯的「U 型關係」，也就是說，膽固醇過高或過低，皆可能增加失智風險；其中，膽固醇數值在短期內出現大幅下降者，其失智症惡化風險更為顯著。進一步分析發現，HDL-C 與三酸甘油脂若在短時間內明顯下降，與認知功能快速退化具有高度相關性；而在身體較為虛弱的高齡者族群中，低三酸甘油脂與失智症風險上升的關聯更為明確。

邱百誼指出，對高齡者而言，膽固醇數值異常下降，可能反映營養不良、身體衰弱或潛在疾病，是認知退化的早期警訊之一。他提醒，高齡者切勿自行停藥或調整降膽固醇藥物，應在醫師評估下進行個別化管理；平時應定期追蹤膽固醇數值與變化趨勢，若出現體重不明原因下降、食慾不佳或體力衰退等，應就醫檢查。

研究結果顯示，膽固醇與失智風險之間呈現明顯的「U 型關係」。（秀傳提供）

研究結果顯示，膽固醇與失智風險之間呈現明顯的「U 型關係」。（秀傳提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中