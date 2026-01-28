膽固醇越低越好？ 秀傳揭高齡膽固醇過低恐引發失智風險

秀傳醫院神經內科主任邱百誼揭高齡膽固醇過低恐引發失智風險。（秀傳提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕膽固醇越低越好？彰化秀傳醫院神經內科主任邱百誼，最近發表於國際權威期刊《Alzheimer’s Research & Therapy》的研究指出，在高齡族群中，膽固醇「過低」或「短期內劇烈下降」，反而可能增加失智症發生與惡化風險，顛覆過往「膽固醇越低越好」的單一思維。

該研究運用台灣「HAICDDS 失智臨床人工智慧登錄系統」的大型臨床資料，納入2452位60歲以上長者，平均追蹤近3年，系統性分析總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）及三酸甘油脂的基線數值與追蹤期間變化，並進一步探討其與失智症發生及病程進展的關聯。

研究結果顯示，膽固醇與失智風險之間呈現明顯的「U 型關係」，也就是說，膽固醇過高或過低，皆可能增加失智風險；其中，膽固醇數值在短期內出現大幅下降者，其失智症惡化風險更為顯著。進一步分析發現，HDL-C 與三酸甘油脂若在短時間內明顯下降，與認知功能快速退化具有高度相關性；而在身體較為虛弱的高齡者族群中，低三酸甘油脂與失智症風險上升的關聯更為明確。

邱百誼指出，對高齡者而言，膽固醇數值異常下降，可能反映營養不良、身體衰弱或潛在疾病，是認知退化的早期警訊之一。他提醒，高齡者切勿自行停藥或調整降膽固醇藥物，應在醫師評估下進行個別化管理；平時應定期追蹤膽固醇數值與變化趨勢，若出現體重不明原因下降、食慾不佳或體力衰退等，應就醫檢查。

