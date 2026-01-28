自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

坐骨神經痛不需忍耐 神經阻斷術有效改善

2026/01/28 11:59

不少民眾受坐骨神經痛困擾。麻豆新樓醫院神經外科醫師張昂傑表示，在藥物治療與復健效果有限的情況下，「神經阻斷術」是安全且有效的治療選擇。（麻豆新樓醫院提供）

不少民眾受坐骨神經痛困擾。麻豆新樓醫院神經外科醫師張昂傑表示，在藥物治療與復健效果有限的情況下，「神經阻斷術」是安全且有效的治療選擇。（麻豆新樓醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕長期下背痛合併臀部或腿部放射性疼痛，是許多民眾熟悉卻又深受困擾的症狀，常被稱為「坐骨神經痛」。台南市麻豆新樓醫院神經外科醫師張昂傑表示，坐骨神經痛是因神經受到壓迫或刺激所引發的症候群，常見原因包括椎間盤突出、脊椎退化、脊椎狹窄、梨狀肌症候群，甚至與長期姿勢不良密切相關。在藥物治療與復健效果有限的情況下，「神經阻斷術」是安全且有效的治療選擇。

張昂傑指出，坐骨神經是人體最粗大的神經之一，自下背部延伸至臀部、大腿、小腿，甚至足底。當神經受到壓迫時，疼痛常呈現電流般、灼熱或刺痛感，有些患者甚至連站立、行走或翻身都感到困難，嚴重影響生活品質與工作能力。不少民眾一聽到神經痛，立即聯想到手術，遲遲不敢就醫。

張昂傑表示，神經阻斷術在影像導引下，將藥物精準注射至受影響的神經周圍，透過消炎及抑制疼痛訊號傳導，達到快速止痛的效果。治療傷口極小、施作時間短，多數患者可在短時間內明顯改善疼痛，甚至可於當天返家，不影響日常生活。

神經阻斷術的關鍵在於精準，而不只是單純止痛。張昂傑指出，透過正確的影像定位與專業判斷，不僅能降低併發症風險，也有助於確認疼痛來源，作為後續治療策略的重要依據。有些患者在接受神經阻斷術後疼痛大幅改善，成功避免進一步手術；若效果良好但維持時間有限，後續亦可評估是否進一步接受高頻熱凝療法。

張昂傑提醒，若出現下肢無力持續惡化、麻木感加重，或合併大小便功能異常等警訊，仍應及早接受完整檢查與評估，以免延誤治療時機。神經阻斷術並非適用於所有患者，仍須由專業醫師依據病因與神經受壓狀況進行個別評估。預防坐骨神經痛同樣重要，維持正確坐姿、避免久坐久站、適度進行核心肌群訓練及體重控制，都是保護脊椎與神經健康的重要關鍵。

