水蒸氣消融術免開刀、不影響性功能 助老闆終結攝護腺肥大

豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，攝護腺肥大是中老年男性常見的疾病。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕64歲黃姓男子是公司老闆，因攝護腺肥大，長期飽受解尿困難與頻尿困擾，雖曾接受藥物治療，卻因口乾及逆行性射精（精液排入膀胱而非體外）等副作用，影響生活品質，因擔心傳統手術傷及性功能，遲遲不敢動刀，經衛生福利部豐原醫院泌尿科評估後，自費採用新式微創攝護腺「水蒸氣消融術」（Rezum），手術僅約20分鐘、免開刀、不影響性功能，成功改善排尿問題，重拾生活品質。

豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，水蒸氣消融術是透過細針將無菌水蒸氣注入攝護腺肥大部位，利用熱能使肥大組織萎縮，並隨時間自然吸收，這項手術具備三大優勢，即手術時間短、安全性高，整個過程約20分鐘，多數病患可於當天返家；保留性功能，相較傳統電切或雷射手術，可大幅降低對勃起神經及射精功能的影響；術後生活品質明顯提升，不僅改善排尿症狀，也能減少對藥物的依賴。

黃男術後恢復良好，排尿順暢，長期困擾的頻尿問題與藥物副作用也隨之消失，開心表示「終於可以安心泡茶，不用一直找廁所了」！太太也對其手術成果感到相當滿意，表示這項新科技醫療讓先生重拾自信與生活重心，夫妻生活品質同步提升。

林德祺指出，攝護腺肥大是中老年男性常見的疾病，常見症狀包括排尿困難、夜尿頻繁及解尿不乾淨等，臨床初期多以藥物治療為主，但隨著攝護腺持續增大，藥物效果可能逐漸下降，且部分患者會出現口乾、頭暈或射精功能異常等副作用。

林德祺提醒民眾，攝護腺肥大屬於男性老化的自然現象，若出現排尿不順、夜尿次數增加或藥物治療效果不佳等情形，應及早就醫評估，隨著醫療科技持續進步，水蒸氣消融術等微創治療已為患者提供兼顧療效與生活品質的新選擇，及早治療才能避免症狀惡化，維持良好生活品質。

豐原醫院泌尿科主任林德祺指出，水蒸氣消融術是透過細針將無菌水蒸氣注入攝護腺肥大部位，利用熱能使肥大組織萎縮，並隨時間自然吸收。（豐原醫院提供）

