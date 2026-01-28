新藥物搭配良好睡眠習慣 助失眠患者告別數羊的日子

新一代助眠藥物 Dayvigo （Lemborexant）。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在精神科門診，時常聽到患者無奈地說：「身體很累，但腦袋的開關就是關不掉。」傳統安眠藥雖然有效，但許多民眾不免擔心依賴性、記憶力衰退或隔日昏沈等副作用。醫師建議，目前已有新的助眠藥物，然而，藥物搭配良好的睡眠衛生習慣，才是根本之道。

台北榮總新竹分院精神科主任林明燈醫師表示，新一代助眠藥物Dayvigo （Lemborexant） 為失眠治療帶來了新契機。其作用機轉與傳統藥物不同，是透過阻斷大腦中的「食慾素（Orexin）」受體來發揮作用。簡單來說，Dayvigo不是強迫大腦「鎮靜關機」，而是精準地調降大腦的「清醒開關」，讓睡意自然發生，幫助患者更平穩地進入並維持睡眠。

林明燈指出，臨床上，Dayvigo對於「入睡困難」及「半夜易醒」皆有顯著療效，且相較於傳統安眠藥，較不易產生成癮性或戒斷症狀，安全性相對較高。雖然 Dayvigo 的安全性相對較高，但每個人的體質不同，有些人仍會出現日間嗜睡，多夢或惡夢、頭痛、睡眠癱瘓（即俗稱的「鬼壓床」）等問題，這些副作用都可以與醫師討論做進一步相關處置。

林明燈表示，Dayvigo在台灣健保未給付，屬於全額自費項目，為醫師處方用藥，必須由醫師評估後開立。並提醒，Dayvigo是失眠治療的新利器，但不是「仙丹」，最好的治療，永遠是「藥物」搭配「良好的睡眠衛生習慣」。

