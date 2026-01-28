自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

通報率10年翻倍早療需求增加 雲林增設社區療育據點

2026/01/28 09:48

雲林縣府社會處透過宣導活動，讓民眾知道縣內早期療育資源及社區療育據點。（雲林縣府提供）

雲林縣府社會處透過宣導活動，讓民眾知道縣內早期療育資源及社區療育據點。（雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕近日有民眾在網路社群PO文，指雲林縣內僅10多處醫療院所提供健保給付的早期療育課程，不少家長要帶著孩子奔波至台中就醫，雲林早療資源引起討論。雲林縣府社會處指出，縣府設置有兒童發展通報轉介暨個案管理中心，提供一條龍服務，不僅有兒童發展中心，還強化社區化，陸續成立6處兒童發展社區療育據點。

經過宣導、教育，民眾對孩子發展遲緩、早期療育更了解，疑似發展遲緩通報率從10年以前維持10%左右，近5年成長至20至28%，經過聯合評估確診率約48%，因此早療需求增加。

社會處副處長陳怡君表示，雲林醫療資源不足又不均，因此，縣府在早療方面，設置兒童發展通報轉介暨個案管理中心，協助通報轉介、療育服務、個案管理等服務，並開辦斗六區、西螺區、台西區、口湖區兒童發展中心及虎尾區私立家扶學園，提供早療孩童及家庭各項服務。

陳怡君指出，考量早療服務近便性與整合性，又投入社區資源佈建，陸續在北港、斗南、虎尾、斗六及西螺設置5個兒童社區療育據點，今年新增麥寮據點，透過定點、走動與到宅服務方式，讓孩子獲得專業協助。

陳怡君說，社區療育據點安排不同密集度的療育課程，有治療師、教保員同步協助兒童及家長，除了小朋友本身的治療，家長也要一起上課，藉此將療育行為帶回家中、融入生活，提升療育效能，並可依照個案需求安排走動式或到宅服務，減輕家長交通負擔，社區據點可上雲林縣政府社會處官網查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中