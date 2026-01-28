通報率10年翻倍早療需求增加 雲林增設社區療育據點

雲林縣府社會處透過宣導活動，讓民眾知道縣內早期療育資源及社區療育據點。（雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕近日有民眾在網路社群PO文，指雲林縣內僅10多處醫療院所提供健保給付的早期療育課程，不少家長要帶著孩子奔波至台中就醫，雲林早療資源引起討論。雲林縣府社會處指出，縣府設置有兒童發展通報轉介暨個案管理中心，提供一條龍服務，不僅有兒童發展中心，還強化社區化，陸續成立6處兒童發展社區療育據點。

經過宣導、教育，民眾對孩子發展遲緩、早期療育更了解，疑似發展遲緩通報率從10年以前維持10%左右，近5年成長至20至28%，經過聯合評估確診率約48%，因此早療需求增加。

社會處副處長陳怡君表示，雲林醫療資源不足又不均，因此，縣府在早療方面，設置兒童發展通報轉介暨個案管理中心，協助通報轉介、療育服務、個案管理等服務，並開辦斗六區、西螺區、台西區、口湖區兒童發展中心及虎尾區私立家扶學園，提供早療孩童及家庭各項服務。

陳怡君指出，考量早療服務近便性與整合性，又投入社區資源佈建，陸續在北港、斗南、虎尾、斗六及西螺設置5個兒童社區療育據點，今年新增麥寮據點，透過定點、走動與到宅服務方式，讓孩子獲得專業協助。

陳怡君說，社區療育據點安排不同密集度的療育課程，有治療師、教保員同步協助兒童及家長，除了小朋友本身的治療，家長也要一起上課，藉此將療育行為帶回家中、融入生活，提升療育效能，並可依照個案需求安排走動式或到宅服務，減輕家長交通負擔，社區據點可上雲林縣政府社會處官網查詢。

