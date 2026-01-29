健康網》怕茶飲咖啡因睡不著 營養師：過這時段別碰濃茶

營養師楊斯涵說到茶的健康效益，最著名的莫過於抗氧化劑─「兒茶素」，首推抹茶最優；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕茶，是許多人每天不可或缺的飲品。營養師楊斯涵指出，要喝對時間更要選對種類。

楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，茶飲中的咖啡因確實會刺激中樞神經，但影響程度「因人而異」。關鍵在於咖啡因在體內的代謝速度。一般成人的咖啡因半衰期（體內濃度減少一半所需的時間）約為3到6小時。

她建議，對咖啡因較敏感的族群，為了不影響夜間睡眠品質，建議訂下午2點為界線。下午2點後，盡量避免飲用濃茶或高咖啡因飲品，讓身體有足夠的時間代謝。

楊斯涵說到茶的健康效益，最著名的莫過於抗氧化劑─「兒茶素（Catechins）」。兒茶素含量與茶葉的發酵程度，成反比：發酵度越低，保留越多。

●冠軍：抹茶

抹茶是將整片茶葉研磨成粉，喝抹茶等於是把整片茶葉的營養「吃」下肚，兒茶素攝取量自然最高。

●亞軍：綠茶

未經發酵，保留了大部分的兒茶素。

●季軍：輕烏龍

部分發酵，介於綠茶與紅茶之間。

至於全發酵的紅茶，楊斯涵表示，雖然兒茶素較少，但在發酵過程中，兒茶素會轉化為茶黃素，與茶紅素。這些同樣是強力的抗氧化劑，且茶性較溫和，適合需要暖胃的人群。

