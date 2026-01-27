自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》早餐只喝、午餐邊爬邊補、晚餐狂吃蛋白質 霍諾德吃出爆發力

2026/01/27 23:57

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德成為台灣人的英雄偶像，專家對超人力量背後有著「植物燃料」秘密，十分感興趣。（取自霍諾德臉書）

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德成為台灣人的英雄偶像，專家對超人力量背後有著「植物燃料」秘密，十分感興趣。（取自霍諾德臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德 （Alex Honnold） 在25日完成徒手攀登台北101的世紀壯舉，這位超人力量背後有著「植物燃料」的秘密。

減醣專家唐奇在臉書發文分享，全世界震驚的不只是霍諾德神乎其技的動作，還有他那像刀刻般的肌肉線條。一位採行99% 植物性飲食的人，怎麼能維持這種爆發力與「鐵鉗般」的指力？

唐奇綜合外媒報導，列出霍諾德全日飲食清單：

●早餐：追求「零阻力」的液態能量

霍諾德的早餐邏輯非常特殊，他幾乎只喝液態。這是因為攀岩時身體常處於垂直、甚至倒掛的姿勢，如果胃裡有固體食物，血液會大量流向腸胃，導致四肢肌肉缺氧，甚至引發反胃。他最常喝的是液態黃金冰沙，是以杏仁奶或水為基底，加入冷凍香蕉、綜合莓果與大量羽衣甘藍。
此外，他在冰沙中必加大麻籽 （Hemp Seeds）。這不只是為了口感，而是因為大麻籽含有完整的9種必需胺基酸，是植物界極少見的「全蛋白」來源。
雖然他傾向植物性飲食，但在高強度訓練期間，他會固定攝取1-2顆雞蛋。簡單用橄欖油炒蛋，通常搭配全麥吐司或直接吃，不做過多調味。若遇到超過10小時的長途攀爬，他會改吃生燕麥、核桃組成的瑞士什錦早餐。

●午餐：所謂「不吃午餐」的極致哲學

在垂直牆面上，「吃到昏沉 （Food Coma）」等於死刑。消化一頓正餐需要大量血液，但在高空，血液應該在你的前臂與手指，而不是胃部。他習慣「邊爬邊補」，最知名的怪癖就是生啃整顆甜椒。此外，他也依賴隨身包堅果醬，提供最乾淨的油脂熱量，確保血糖穩定而不沉重。

●晚餐：肌肉修復的「巨型蛋白質盆」

這道餐點的核心在於「大份量、低發炎、高纖維」。他通常會使用一個巨大的不鏽鋼碗或深盤，將所有食材堆疊在一起。

1.澱粉基底：雙重優質碳水
他並非不吃澱粉，而是選擇能量釋放最穩定的來源，像是藜麥、烤地瓜。

2.蛋白質核心：豆類雙重奏
為了在不攝取肉類的情況下維持指力與核心力量，他在晚餐會大量攝取原型豆類。像是雪蓮子（鷹嘴豆）、炒豆腐或天貝等。

3.蔬菜主力：十字花科與深色葉菜
這是這碗餐點體積最大的部分，目的是「刷洗」體內的發炎因子，大量烤花椰菜與抱子甘藍、炒羽衣甘藍與洋蔥。

4.靈魂調味：營養酵母 （Nutritional Yeast）
他會瘋狂撒上「營養酵母」。這酵母帶有天然的起司風味，但完全無乳製品成分。更重要的是，它含有豐富的 B 群（特別是素食者最缺的 B12），能幫助神經修復。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中