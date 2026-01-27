健康網》早餐只喝、午餐邊爬邊補、晚餐狂吃蛋白質 霍諾德吃出爆發力

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德成為台灣人的英雄偶像，專家對超人力量背後有著「植物燃料」秘密，十分感興趣。（取自霍諾德臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德 （Alex Honnold） 在25日完成徒手攀登台北101的世紀壯舉，這位超人力量背後有著「植物燃料」的秘密。

減醣專家唐奇在臉書發文分享，全世界震驚的不只是霍諾德神乎其技的動作，還有他那像刀刻般的肌肉線條。一位採行99% 植物性飲食的人，怎麼能維持這種爆發力與「鐵鉗般」的指力？

唐奇綜合外媒報導，列出霍諾德全日飲食清單：

●早餐：追求「零阻力」的液態能量

霍諾德的早餐邏輯非常特殊，他幾乎只喝液態。這是因為攀岩時身體常處於垂直、甚至倒掛的姿勢，如果胃裡有固體食物，血液會大量流向腸胃，導致四肢肌肉缺氧，甚至引發反胃。他最常喝的是液態黃金冰沙，是以杏仁奶或水為基底，加入冷凍香蕉、綜合莓果與大量羽衣甘藍。

此外，他在冰沙中必加大麻籽 （Hemp Seeds）。這不只是為了口感，而是因為大麻籽含有完整的9種必需胺基酸，是植物界極少見的「全蛋白」來源。

雖然他傾向植物性飲食，但在高強度訓練期間，他會固定攝取1-2顆雞蛋。簡單用橄欖油炒蛋，通常搭配全麥吐司或直接吃，不做過多調味。若遇到超過10小時的長途攀爬，他會改吃生燕麥、核桃組成的瑞士什錦早餐。

●午餐：所謂「不吃午餐」的極致哲學

在垂直牆面上，「吃到昏沉 （Food Coma）」等於死刑。消化一頓正餐需要大量血液，但在高空，血液應該在你的前臂與手指，而不是胃部。他習慣「邊爬邊補」，最知名的怪癖就是生啃整顆甜椒。此外，他也依賴隨身包堅果醬，提供最乾淨的油脂熱量，確保血糖穩定而不沉重。

●晚餐：肌肉修復的「巨型蛋白質盆」

這道餐點的核心在於「大份量、低發炎、高纖維」。他通常會使用一個巨大的不鏽鋼碗或深盤，將所有食材堆疊在一起。

1.澱粉基底：雙重優質碳水

他並非不吃澱粉，而是選擇能量釋放最穩定的來源，像是藜麥、烤地瓜。

2.蛋白質核心：豆類雙重奏

為了在不攝取肉類的情況下維持指力與核心力量，他在晚餐會大量攝取原型豆類。像是雪蓮子（鷹嘴豆）、炒豆腐或天貝等。

3.蔬菜主力：十字花科與深色葉菜

這是這碗餐點體積最大的部分，目的是「刷洗」體內的發炎因子，大量烤花椰菜與抱子甘藍、炒羽衣甘藍與洋蔥。

4.靈魂調味：營養酵母 （Nutritional Yeast）

他會瘋狂撒上「營養酵母」。這酵母帶有天然的起司風味，但完全無乳製品成分。更重要的是，它含有豐富的 B 群（特別是素食者最缺的 B12），能幫助神經修復。

