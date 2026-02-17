自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 運動復健

過年不是躺到痛 瑜珈老師教你「打牌追劇救身體」

2026/02/17 20:36

瑜珈老師Mimi表示，重複動作與勞動時姿勢錯誤代償易造成損傷，勞動前後可做瑜珈緩解或減少傷害。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕過年大掃除後，通常接著就是通宵打麻將，或是聚會聊天等久坐，也有民眾選擇在家追劇，完成「追完今年的番」，但瑜珈老師Mimi說，持續固定的動作或姿態最傷身體，在勞作前做瑜珈可以啟動身體，長久的姿勢下也可以以此舒緩僵硬的身軀。

貓式拱背與牛式，往復伸展背脊。（記者劉人瑋攝）

Mimi介紹簡單的瑜珈姿勢，首先是每根手指慢慢攤開，感受到每根手指，接著以跪姿、雙手掌撐地，並反轉手掌，感覺前臂肌肉轉動、伸展。

貓式拱背與牛式，往復伸展背脊。（記者劉人瑋攝）

第二個動作，在手掌轉回正向撐地時，吸氣拱背呈現「貓式」，接著吐氣挺胸「牛式」，二式往復進行延用以拉伸、延展背脊肌群。

上半身扭轉，需視自身柔軟度而行。（記者劉人瑋攝）

貓牛式後，是四足跪姿扭轉，從現有的雙掌撐地跪姿下，保持脊椎延展狀態，右手穿過撐地的左手與左腳間、上半身扭轉，慢慢以右肩著地，眼看著伸出並平放地面的右手，這時可以感覺脊椎像擰毛巾一樣的轉動，若是柔軟性好，原本撐住地面的左手也能搭配上胸輕微轉動下繞往左後背，眼看向天空。

拉伸右側腰部。（記者劉人瑋攝）

原本四足跪姿是向左扭轉，接著並同理伸左手、向右扭轉。其後是側彎旋轉，一樣回到四足跪姿，右腿向左後擺動伸出，上半身、右手伸展並往左手伸出，試著繞過左手支撐手，如此可拉伸右側身軀。同樣是動作完成後，換邊進行，最後再吸氣、推起上身回到四足跪姿。

地弓箭步與拉伸前腿後側肌肉交替動作。（記者劉人瑋攝）

最後一組動作是上身立起呈高跪姿著地轉地弓箭步（Lunge），Mimi這次是從跪姿以右腳前跨並以左膝跪，左腳向後拉伸，但過程保持上身挺直、骨盆保持正位不偏斜，挺胸收小腹、不聳肩，隨著重心前壓至右膝，後伸的左腳前側、鼠蹊和左下腹皆有拉伸感。

地弓箭步與拉伸前腿後側肌肉交替動作。（記者劉人瑋攝）

著地弓箭步後吐氣、手試著輕觸地面，身體後推，原本彎曲的右腳伸直、身體往後靠近左腳跟，藉此拉伸右腿後側肌肉，與上個動作一組、前後進行，接著再換腳動作，如此也能拉伸雙腳前後、下腹部肌肉，Mimi說，針對久坐更是有效。

Mimi說，自己成立瑜珈教室12年，常在過年時有學生表示「做家事全身痠痛，想要上課動一動」，但這時也只能線上開課教學，很多運動傷害都是因為重複動作造成，若能及時察覺做反向伸展可以緩解，再者，勞動時很少意識自己動作而有錯誤代償動作，若能先以瑜珈熱身「開機」，也可以避免運動傷害。

