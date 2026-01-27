自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》「手機頸」元凶是它 醫揭5大迷思老是賴給手機

2026/01/27 21:43

健康網》「手機頸」元凶是它 醫揭5大迷思老是賴給手機

低頭族會「手機頸」？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，3C產品並不是元凶，長時間不動才是病因。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕當美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）在台北101攀爬時，廣場上千人抬頭緊盯那一幕，低頭族也都抬頭。不過，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，現代人最易犯「手機頸」，但3C產品不是元凶，長時間不動才是。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，因長時間低頭滑手機或操作電腦，使頸椎承受過大壓力（頭前傾60度可達27公斤）而引起的肩頸痠痛、僵硬、肌肉疲勞及退化性關節炎。常見症狀包括頭痛、手臂麻木、手部無力，長期未治療可能導致頸椎椎間盤突出或神經壓迫。不過，真正的風險是因為久坐、缺乏活動、核心與肩胛穩定肌群無力、壓力與睡眠不足。

黃軒指出，錯怪「手機頸」的5大迷思：

●頸椎變形、反弓、壓神經：
不是每個低頭族都會結構性變形，多數看到的「頸椎變直」，是肌肉緊繃與疼痛時的保護姿勢，只要及時活動與訓練，多半可逆。

●45度低頭＝脖子承受一個小孩的重量：
低頭角度越大，確實會造成頸椎負荷越高，但不是每低頭一次就「傷到骨頭」，連續1小時不動，比低頭5分鐘更傷。

●脖子痛、頭暈、眼花：
頸因性頭痛確實存在，但頭暈、視力模糊也可能來自睡眠不足、眼睛疲勞、壓力、自律神經失調。這些症狀不能只怪罪給頸椎出了問題。

●買枕頭、戴護頸：
枕頭、護具是輔助。真正有效的是，肩胛穩定、上背肌力、深層頸部肌群啟動。靠「用」脖子，不是「撐」脖子，需正確的使用脖子。

●姿勢：
醫學上其實沒有「完美姿勢」，最好的姿勢是下一個姿勢，重點不是一直抬頭，是常常換姿勢。

黃軒表示，過度痠痛不適，不是貼貼藥布那麼簡單，及早就醫確認病灶，才是最重要的。低頭族的護頸也有3守則：

1.每30-45分鐘，動1-2分鐘

2.練背＞揉脖子
問題常在背，痛卻表現在脖子。長期低頭會造成上背、肩胛穩定肌群無力。

3.痠痛超過2-3週，或出現手麻無力別再硬撐，快就醫。

