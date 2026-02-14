自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

大掃除不是拚速度 醫：分次分量才不會掛彩

2026/02/14 08:04

手部長時間高舉過肩的清理動作，易造成肩膀肌腱發炎。（記者許麗娟攝）

手部長時間高舉過肩的清理動作，易造成肩膀肌腱發炎。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕農曆年前家家戶戶大掃除迎接新年，但短時間內進行重複大量洗刷擦拖等工作，最容易造成肌肉或肌腱的急性傷害，甚至搬重物造成椎間盤突出。復健科醫師提醒，分量分次及掃除前先做暖身操才能避免受傷。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院復健部主治醫師曾昱璇指出，大掃除通常是1年才做1次，所以會在很短的時間之內做大量、高重複性的動作，甚至搬重物做「不適當的負重行為」，很容易造成軟組織如肌肉或肌腱的受傷。

大掃除造成的受傷部位，常見因姿勢不對產生的急性下背痛，如彎腰搬重物、拖地或反覆彎腰去清理平常沒有注意的角落，很容易因肌肉拉傷或椎間盤突出而出現背部疼痛、不舒服。

年前大掃除因頻繁及長時間的彎腰，容易出現下背部痠痛。（記者許麗娟攝）

年前大掃除因頻繁及長時間的彎腰，容易出現下背部痠痛。（記者許麗娟攝）

肩膀部位如旋轉肌腱、肩胛肌群，通常會因為高舉過肩的動作，例如清天花板角落的蜘蛛網、高處的窗戶等，手長時間舉高的清掃動作，造成肩膀肌腱發炎。反覆擰抹布或是用力擦地板，常見想把很小、很髒的地方刷得很乾淨而反覆用力的擦拭，就可能造成手肘、手腕肌腱發炎。

此外，長輩常有退化性膝關節炎，如果又蹲低擦地板、整理低處櫃子，蹲得比較久或頻繁蹲下、起身，膝關節就容易發炎、積水。

頸部伸展。（曾昱璇提供）

頸部伸展。（曾昱璇提供）

為避免大掃除造成傷害，曾昱璇建議，應安排適當的打掃計畫，把打掃量平均分配，如每週分量、分次進行，另為避免急性傷害，打掃前可先做暖身的拉筋運動，尤其冬天氣溫低，肌肉容易緊繃，突然做大量事情更容易拉傷、扭傷。

曾昱璇表示，暖身可以從頭做到腳，像是頸部低頭伸展約15-30秒，再慢慢抬頭，重複幾次，再來是側邊點頭伸展，肩膀因為需要清理不同高度的地方，肩關節的伸展也很重要，其他如手腕、腰部、腳都可以做簡單的拉筋動作，平時養成運動習慣，對肌力的保養也很重要。

曾昱璇亦提醒，當肩頸、腰背痠痛覺得不舒服應先休息，避免再做劇烈活動，也別再勉強繼續做完，出現急性期軟組織腫脹時，48 小時內會建議先冰敷，肌肉產生的延遲性痠痛，通常1-2天身體會自行修復改善，但如果症狀超過2天仍未緩和，就建議到復健科就診檢查，避免傷害持續加重。

肩部伸展。（曾昱璇提供）

肩部伸展。（曾昱璇提供）

肩部伸展。（曾昱璇提供）

肩部伸展。（曾昱璇提供）

上臂伸展。（曾昱璇提供）

上臂伸展。（曾昱璇提供）

前臂伸展。（曾昱璇提供）

前臂伸展。（曾昱璇提供）

前臂伸展。（曾昱璇提供）

前臂伸展。（曾昱璇提供）

貓牛式坐姿。（曾昱璇提供）

貓牛式坐姿。（曾昱璇提供）

貓牛式坐姿。（曾昱璇提供）

貓牛式坐姿。（曾昱璇提供）

腿部伸展（若平衡不好可以扶牆）。（曾昱璇提供）

腿部伸展（若平衡不好可以扶牆）。（曾昱璇提供）

側邊軀幹伸展。（曾昱璇提供）

側邊軀幹伸展。（曾昱璇提供）

