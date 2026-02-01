自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》便秘是「睡」出來的？ 醫警告熬夜亂腸道 3法改善

2026/02/01 14:18

很多人長期受便秘困擾，專家提醒，問題可能不在飲食，而是「睡眠作息不規律」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也有這樣的便秘困擾，明明每天喝很多水、蔬菜水果也沒少吃，益生菌也吞了好幾包，但蹲在馬桶上就是「無動於衷」，高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純提醒，這可能是因為腸道正在「調時差」，問題可能不在飲食，而是「睡眠作息不規律」，讓腸道生理時鐘大亂，最好藉規律睡眠改善。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良規律睡眠好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文分享，最近英國一位著名外科醫師 Dr. Karan Rajan 發布一項警告，迅速在社群媒體上引發熱議。他指出：「如果你想讓排便順暢，關鍵不只是纖維素，最強大的工具其實是『睡眠』」。換句話說，經常熬夜、週末補眠，或是輪班工作的族群，可能要多留意，腸道可能正處於嚴重的「時差」風暴。

黃郁純進一步說明，當民眾平日早上7點起床，週末卻睡到中午12點，這5個小時的落差，對大腦來說可能「爽」，但對腸道來說，這就像每個禮拜五飛了一趟紐約，禮拜一又飛回來一樣。根據《Frontiers in Nutrition》研究指出，這種作息的不一致會導致「腸道時差」。

她提到，當大腦的時鐘跟腸道的時鐘「脫鉤」時，腸道的蠕動就會大亂。原本該在早上啟動的「高振幅收縮」（就是讓你早上想衝廁所的那股動力），因為你的晚起而被抑制或延後。結果就是糞便在腸道停留太久，水分被吸乾，最終導致功能型便秘。

睡眠改善腸道健康有3招

當你熬夜、睡眠不足或作息不規律時，會發生什麼事？研究發現，只要短短48小時的睡眠剝奪，腸道菌群的組成就會發生改變，壞菌（如某些厚壁菌門）的比例可能會上升，有助於抗發炎的好菌則減少。簡單來說，當你不睡覺時，你的腸道菌也在陪你「加班」，但它們加班的結果就是分泌發炎物質，讓腸子發炎、蠕動變慢。

若想要透過睡眠改善腸道健康，黃郁純建議，不妨嘗試這樣做：

●錨定你的起床時間，無論你前一天多晚睡，盡量在每天同一時間起床。週末別補眠過頭，如果平常7點起，週末頂多睡到8點或9點，保持「時差」在1-2小時以內。

●善用「光照」作為校準器，床後儘快接觸自然光。陽光是調控晝夜節律最強的訊號，它能幫助重置你的生物鐘，確保褪黑激素在晚上正確的時間分泌。

●給腸道「下班時間」，睡前3小時儘量不要進食大餐，就像大樓晚上的清潔隊，負責把殘渣掃進大腸。如果你睡前一直吃，這個清潔隊就無法上工，殘渣就會在小腸堆積滋生細菌。

黃郁純總結，如果你長期便秘、脹氣，試過各種偏方都沒用，不妨試試看「規律睡眠」這個最天然、最便宜的處方。

