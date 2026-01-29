自由電子報
健康網》高蛋白飲食吃錯反變胖？ 營養師揭2大隱藏陷阱

2026/01/29 17:08

營養師張語希表示，真正好蛋白質首選為原型食物，如雞肉、魚肉、黃豆、毛豆等，加工肉品如熱狗、香腸等，則是壞蛋白質陷阱；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了補充蛋白質，很多人開始喝蛋白飲、吃高蛋白零食或是狂吃肉，但你真的選對了嗎？營養師張語希指出，想靠攝取蛋白質增肌，除需留意高蛋白飲食有好壞之分，不少標榜高蛋白的產品，其實也藏著糖分爆表、碳水超標的陷阱，一不小心吃錯恐害增肌不成先長肉。

好蛋白vs.壞蛋白：別被風味欺騙

張語希於臉書專頁發文表示，真正的好蛋白質首選為原型食物，包括：高生物價蛋白的雞蛋、魚類、雞肉、牛肉、豬瘦肉，優質植物蛋白的黃豆、毛豆。壞蛋白質陷阱為加工製品，例如：熱狗、香腸。此外，很多風味蛋白飲其實是高碳水陷阱，提醒尤須注意營養標示，若添加大量糖，碳水量可能直接超標。

動物性vs.植物性：到底哪種好？

張語希進一步提及，動物性與植物性蛋白質其實各有好處，關鍵在於「互補」。動物性蛋白吸收率較高、胺基酸組成完整，但部分脂肪含量較高，過量仍有導致肥胖的可能。植物性蛋白低脂、高纖，但胺基酸較不完整，如豆類較缺乏甲硫胺酸；建議吃豆類時搭配穀物，如糙米、燕麥，就能補足甲硫胺酸，讓營養更加分。

蛋白飲產品查看成分表是熱量關鍵

至於一天要吃多少蛋白質才足夠？張語希說明，建議每日攝取量大約是體重（kg）x 1.2–1.6g，以目測方式來說，約1個手掌大小、20-25g蛋白質（大約是一塊雞胸肉）。並提醒挑選蛋白飲時，應先查看產品成分表，碳水含量建議選擇<10g cp="" p="">

張語希強調，高蛋白飲食≠狂喝蛋白飲或猛吃肉，學會看標示，搭配挑選原型食物來源，才能真正吃出好體態、不增胖。

