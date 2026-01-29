健康網》全穀雜糧健康就大吃？ 營養師揭過量引代謝風險

有些人會將白飯換成紫米、地瓜，認為健康就大吃。專家表示一旦過量，血糖一樣會飆高；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人注重健康，當教科書中宣揚全穀雜糧對身體有益，很多人可能會覺得因為健康，所以吃得過量也無坊。李氏聯合診所營養師曾建銘指出，醣類管理的關鍵在於份量、搭配，過量仍可能讓健康亮紅燈。

曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，對於「好醣vs.壞醣」，民眾仍有傳統迷思。舉例來說，民眾覺得只要是「好醣」，就可以放心吃到飽，有些人會將白飯換成紫米、地瓜、燕麥，由於它們都是好醣，多吃一點沒關係。不過，如果因為它「健康」就一餐吃2碗公，血糖一樣會飆高，三酸甘油脂一樣會囤積。

曾建銘進一步說明，更常見的是聞「糖」色變，完全不敢碰澱粉。當民眾一看到書上寫精製糖、白飯不好，就嚇得乾脆戒澱粉，只吃肉跟菜。當你長期「熱量赤字」又「缺乏醣類」，身體會去分解肌肉來當燃料，這時肌肉就這樣被「吃掉」，代謝反而變慢，精神變差、焦慮，因為大腦缺乏葡萄糖。

曾建銘提醒，食物沒有絕對的好人壞人，只有「適合你的份量」與「正確的進食順序」，分辨「好醣壞醣」是基本功，不要只看「種類」，還要看「搭配」，例如，白飯+雞腿+燙青菜便是營養及格的一餐；不要只看「好壞」要看「身體反應」，像是吃完有沒有精神、還是想睡覺；更不要為了「健康」而失去「生活」，偶爾吃點甜食心情好，只要懂得下一餐平衡回來，依然可以很健康。

