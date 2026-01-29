自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》全穀雜糧健康就大吃？ 營養師揭過量引代謝風險

2026/01/29 07:36

有些人會將白飯換成紫米、地瓜，認為健康就大吃。專家表示一旦過量，血糖一樣會飆高；圖為情境照。（圖取自freepik）

有些人會將白飯換成紫米、地瓜，認為健康就大吃。專家表示一旦過量，血糖一樣會飆高；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人注重健康，當教科書中宣揚全穀雜糧對身體有益，很多人可能會覺得因為健康，所以吃得過量也無坊。李氏聯合診所營養師曾建銘指出，醣類管理的關鍵在於份量、搭配，過量仍可能讓健康亮紅燈。

曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，對於「好醣vs.壞醣」，民眾仍有傳統迷思。舉例來說，民眾覺得只要是「好醣」，就可以放心吃到飽，有些人會將白飯換成紫米、地瓜、燕麥，由於它們都是好醣，多吃一點沒關係。不過，如果因為它「健康」就一餐吃2碗公，血糖一樣會飆高，三酸甘油脂一樣會囤積。

曾建銘進一步說明，更常見的是聞「糖」色變，完全不敢碰澱粉。當民眾一看到書上寫精製糖、白飯不好，就嚇得乾脆戒澱粉，只吃肉跟菜。當你長期「熱量赤字」又「缺乏醣類」，身體會去分解肌肉來當燃料，這時肌肉就這樣被「吃掉」，代謝反而變慢，精神變差、焦慮，因為大腦缺乏葡萄糖。

曾建銘提醒，食物沒有絕對的好人壞人，只有「適合你的份量」與「正確的進食順序」，分辨「好醣壞醣」是基本功，不要只看「種類」，還要看「搭配」，例如，白飯+雞腿+燙青菜便是營養及格的一餐；不要只看「好壞」要看「身體反應」，像是吃完有沒有精神、還是想睡覺；更不要為了「健康」而失去「生活」，偶爾吃點甜食心情好，只要懂得下一餐平衡回來，依然可以很健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中