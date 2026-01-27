健康網》年節冰箱收納有撇步！ 食藥署教4技巧顧健康

食藥署提醒，冰箱應保持冷氣流通，生熟食依類別不同，妥善分層放置，掌握食材收納4技巧，避免食安危機，也能吃得健康又安心；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕年節即將來臨，許多家庭可能準備開始大肆採買食物存放冰箱，延長食材保存期限。但若未掌握妥善的冰箱收納與食材保存方式，冰箱反而可能成為食品變質與微生物孳生的環境。對此，食藥署提醒，冰箱應保持冷氣流通，生食、熟食依食材類別不同，妥善分層放置，尤其乳製品與熟食，應儘早食用，掌握冰箱食材收納4技巧，避免食安危機，也能吃得健康又安心。

冰箱食材收納管理4撇步

食藥署於臉書專頁「食用玩家-食藥署」發文表示，冰箱食材收納管理重點包含以下4大項：

1.冰箱保持冷氣流通、穩定內部溫度：冷藏0°C-7°C；冷凍低於−18°C。

2.熱食及易腐敗菜餚，應即時冷藏。

3.生食、熟食分層存放，重點包括：

●乳製品、熟食：放冷藏上層，避免與生食混放，且應儘早食用。

●雞蛋：保留原包裝，存放冰箱內部。

●蔬果：保留原包裝或用透氣袋，放置蔬果室。

●生肉、海鮮：擦乾血水，分裝冷凍。

4.先到期或先進先出、定期清理：記得註記存放日期、冰箱每月至少清潔與除霜1次。

掌握5大原則食安更加分

此外，食藥署也曾於臉書發文表示，冰箱是食品安全最重要的一環，應注意以下5大原則，做好食品安全與維護：

●保持清潔：使用小蘇打、檸檬水、酒精，可以保持冰箱清潔。

●生食熟食要分開收納：在冰箱內的擺放位置也有學問，清潔度較高的熟食放在上架，清潔度較低的生食置於下架，這樣可避免生食流出的血水污染下層的熟食。

●記得分裝：分裝成每次要使用的份量。

●標示日期：包裝袋上確實標示購買日期。

●注意有效日期：冰箱保存的食品在有效日期前食用完畢。

