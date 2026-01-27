自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》年節冰箱收納有撇步！ 食藥署教4技巧顧健康

2026/01/27 21:05

食藥署提醒，冰箱應保持冷氣流通，生熟食依類別不同，妥善分層放置，掌握食材收納4技巧，避免食安危機，也能吃得健康又安心；示意圖。（圖取自freepik）

食藥署提醒，冰箱應保持冷氣流通，生熟食依類別不同，妥善分層放置，掌握食材收納4技巧，避免食安危機，也能吃得健康又安心；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕年節即將來臨，許多家庭可能準備開始大肆採買食物存放冰箱，延長食材保存期限。但若未掌握妥善的冰箱收納與食材保存方式，冰箱反而可能成為食品變質與微生物孳生的環境。對此，食藥署提醒，冰箱應保持冷氣流通，生食、熟食依食材類別不同，妥善分層放置，尤其乳製品與熟食，應儘早食用，掌握冰箱食材收納4技巧，避免食安危機，也能吃得健康又安心。

冰箱食材收納管理4撇步

食藥署於臉書專頁「食用玩家-食藥署」發文表示，冰箱食材收納管理重點包含以下4大項：

1.冰箱保持冷氣流通、穩定內部溫度：冷藏0°C-7°C；冷凍低於−18°C。

2.熱食及易腐敗菜餚，應即時冷藏

3.生食、熟食分層存放，重點包括：

●乳製品、熟食：放冷藏上層，避免與生食混放，且應儘早食用。

●雞蛋：保留原包裝，存放冰箱內部。

●蔬果：保留原包裝或用透氣袋，放置蔬果室。

●生肉、海鮮：擦乾血水，分裝冷凍。

4.先到期或先進先出、定期清理：記得註記存放日期、冰箱每月至少清潔與除霜1次。

掌握5大原則食安更加分

此外，食藥署也曾於臉書發文表示，冰箱是食品安全最重要的一環，應注意以下5大原則，做好食品安全與維護：

保持清潔：使用小蘇打、檸檬水、酒精，可以保持冰箱清潔。

生食熟食要分開收納：在冰箱內的擺放位置也有學問，清潔度較高的熟食放在上架，清潔度較低的生食置於下架，這樣可避免生食流出的血水污染下層的熟食。

記得分裝：分裝成每次要使用的份量。

標示日期：包裝袋上確實標示購買日期。

注意有效日期：冰箱保存的食品在有效日期前食用完畢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中