健康網》吃蛋也有學問！ 美國網紅醫：配錯3種菜恐拖垮蛋白質吸收

〔健康頻道／綜合報導〕攝取蛋白質對60歲以上族群是很重要的，美國網紅醫師艾蜜莉．哈特韋爾博士（Dr. Emily Hartwell）指出，隨著消化系統自然減緩，消化酵素（胃蛋白酶）的活力也會下降約45%，因此，她建議，在蛋料理時，盡可能不要加上3種特定蔬菜，以免更加降低蛋白質吸收。

艾蜜莉．哈特韋爾在YouTube頻道上分享，她表示，隨著年齡增長，肌肉流失（肌少症）已成為高齡族群常見卻被忽略的健康風險。許多長者明明每天吃蛋、喝牛奶、補蛋白質，體力卻仍逐年下滑，關鍵往往不在「吃得夠不夠」，而在於「吸不吸收」。

她指出，很多銀髮族很認真攝取蛋白質，身體卻無法有效建構肌肉，因為常在蛋料理上埋了一個地雷，加入菠菜、瑞士甜菜（Swiss chard）與甜菜葉（beet greens），做成蔬菜蛋料理，實際上，這盤看似健康卻阻礙蛋白質吸收。

艾蜜莉．哈特韋爾剖析原因，這些蔬菜本身很健康，但含有大量草酸（oxalates），她形容可以把草酸想成在消化道中四處尋找礦物質並緊密結合的「小磁鐵」。而雞蛋富含鈣、鐵、鋅等礦物質，對骨骼健康至關重要；當草酸與這些礦物質結合後，會形成不溶性複合物，使人體無法吸收。

此外，她表示，瑞士甜菜的草酸會與鈣結合，長期可能增加腎結石風險；甜菜葉則會干擾鐵吸收，60歲以上族群若缺鐵，容易出現疲勞與虛弱。

不過，別因此將這3種蔬菜打入冷宮，艾蜜莉．哈特韋爾建議改變烹調方式，這類高草酸蔬菜只要汆燙3分鐘，就能將草酸溶出至水中，最高可降低30-87%，但必須倒掉煮菜水，再將汆燙後的蔬菜與蛋做料理。

她也建議，愛做蛋料理的長輩也可以試試放入甜椒、花椰菜、蘑菇、番茄，是與雞蛋更理想的搭配。番茄中的茄紅素（lycopene）為脂溶性，搭配蛋黃可使吸收率提高約4倍。艾蜜莉．哈特韋爾指出，高齡族群在補充蛋白質時，應更重視「吃得對、吸得到」，而非一味追求攝取量，才能真正守住行動力與生活品質。

