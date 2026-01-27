自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃蛋也有學問！ 美國網紅醫：配錯3種菜恐拖垮蛋白質吸收

2026/01/27 19:42

健康網》吃蛋也有學問！ 美國網紅醫：配錯3種菜恐拖垮蛋白質吸收

美國網紅醫師艾蜜莉．哈特韋爾博士很推崇番茄蛋料理，因番茄中的茄紅素為脂溶性，搭配蛋黃可使吸收率提高約4倍；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕攝取蛋白質對60歲以上族群是很重要的，美國網紅醫師艾蜜莉．哈特韋爾博士（Dr. Emily Hartwell）指出，隨著消化系統自然減緩，消化酵素（胃蛋白酶）的活力也會下降約45%，因此，她建議，在蛋料理時，盡可能不要加上3種特定蔬菜，以免更加降低蛋白質吸收。

艾蜜莉．哈特韋爾在YouTube頻道上分享，她表示，隨著年齡增長，肌肉流失（肌少症）已成為高齡族群常見卻被忽略的健康風險。許多長者明明每天吃蛋、喝牛奶、補蛋白質，體力卻仍逐年下滑，關鍵往往不在「吃得夠不夠」，而在於「吸不吸收」。

菠菜。（資料照）

菠菜。（資料照）

她指出，很多銀髮族很認真攝取蛋白質，身體卻無法有效建構肌肉，因為常在蛋料理上埋了一個地雷，加入菠菜、瑞士甜菜（Swiss chard）與甜菜葉（beet greens），做成蔬菜蛋料理，實際上，這盤看似健康卻阻礙蛋白質吸收。

艾蜜莉．哈特韋爾剖析原因，這些蔬菜本身很健康，但含有大量草酸（oxalates），她形容可以把草酸想成在消化道中四處尋找礦物質並緊密結合的「小磁鐵」。而雞蛋富含鈣、鐵、鋅等礦物質，對骨骼健康至關重要；當草酸與這些礦物質結合後，會形成不溶性複合物，使人體無法吸收。

此外，她表示，瑞士甜菜的草酸會與鈣結合，長期可能增加腎結石風險；甜菜葉則會干擾鐵吸收，60歲以上族群若缺鐵，容易出現疲勞與虛弱。

瑞士甜菜；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

瑞士甜菜；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

不過，別因此將這3種蔬菜打入冷宮，艾蜜莉．哈特韋爾建議改變烹調方式，這類高草酸蔬菜只要汆燙3分鐘，就能將草酸溶出至水中，最高可降低30-87%，但必須倒掉煮菜水，再將汆燙後的蔬菜與蛋做料理。

她也建議，愛做蛋料理的長輩也可以試試放入甜椒、花椰菜、蘑菇、番茄，是與雞蛋更理想的搭配。番茄中的茄紅素（lycopene）為脂溶性，搭配蛋黃可使吸收率提高約4倍。艾蜜莉．哈特韋爾指出，高齡族群在補充蛋白質時，應更重視「吃得對、吸得到」，而非一味追求攝取量，才能真正守住行動力與生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中