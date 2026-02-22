自由電子報
健康 > 心理精神

春節家暴通報暴增 遇家庭衝突、善用113求助

2026/02/22 15:23

現代婦女基金會十幾年來舉辦「弱勢家庭圍爐計畫」，透過溫暖陪伴，讓受暴家庭找回安心過年的感受。（現代婦女基金會提供）

現代婦女基金會十幾年來舉辦「弱勢家庭圍爐計畫」，透過溫暖陪伴，讓受暴家庭找回安心過年的感受。（現代婦女基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕婦女受到家暴或正處於家庭關係緊張之時，在過年春節往往因與親密伴侶相處時間變長，面臨更多困境與挑戰，另有傳統還將離婚婦女視為「厄運」，要求不得返鄉團圓；甚至有媽媽連阻止兒少放假沉迷3C都遭暴力相待；現代婦女基金會辦理圍爐活動提供婦女溫暖，也建議過年遇衝突採冷靜溝通，若情況不對可致電113緊急諮商，甚至報警，也盼外界提供婦女更多關懷。

現代婦女基金會家暴防治組社工張秀卿表示，過去觀察，受暴婦女離婚若未獲娘家支持，傳統年節還會被要求「離婚不要回來」，稱會「帶衰」、「帶來厄運」，讓特殊境遇的婦女不能享受團圓溫暖，若夫妻離婚碰巧孩子探視時間不在春節，婦女恐只能孤單過年。

張秀卿說，早期現代婦女台南工作站前站長吳淑美看見受暴婦女困境，發起圍爐活動，邀婦女每人準備1道菜到家裡過年團聚，演變為基金會「弱勢家庭圍爐計畫」，從2011年至今持續提供受助婦兒溫暖時刻；基金會執行長邱淑華表示：「我們想做的，是在最熱鬧的時候，讓他們不要獨自一人，至少有我們陪伴，能有一頓安心的飯、一個被祝福的新年。」

但過年期間家庭衝突也容易因相處時間增多而升高，張秀卿觀察，過年前後的家暴通報案量也會飆高，不只親密伴侶，連未成年子女對母親施暴的案件也變多，有孩子放假沉迷3C，媽媽阻止卻被打，她建議，不要言語刺激、直接阻止或斷網，應先關心孩子沉迷原因，並可在衝突未上升至暴力前尋求諮商。

而當夫妻在過年期間關係緊張，張秀卿也建議，許多議題如去哪裡？回公婆家或娘家？孩子教養、生活習慣等，都容易引發衝突，建議夫妻自我察覺，不要口不擇言，也可利用過年「不要吵架」習俗，讓自己3秒鐘踩煞車冷靜，也不要在孩子面前爭吵，另外，如需冷靜期，也可好好溝通，不要甩門就走，須說明有情緒現在無法好好談，但冷靜後會回來溝通等；但如果衝突演變成暴力、已無法控制時，113社工有24小時服務，提供安全諮商，或可打110求助。

