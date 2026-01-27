健康網》防立百病毒爆發 泰國三大機場全面警戒

泰國衛生官員配戴防護口罩，在泰國蘇凡納布機場對抵達的國際航班乘客進行檢查，以監測和預防立百病毒感染。（歐新社）

〔健康頻道／綜合報導〕由於印度西孟加拉邦爆發具高度致死風險的立百病毒疫情，泰國3大機場加強入境篩檢，並對赴印度旅遊民眾發布防疫警示。我國疾管署也已預告將其列為第5類法定傳染病。

疾管署署長羅一鈞指出，立百病毒致死率高、目前無疫苗與核准的治療藥物，必須超前部署。根據《割蘿蔔外電譯站》發文分享，印度西孟加拉邦（West Bengal）爆發具高度致死風險的立百病毒（Nipah virus）疫情。泰國政府已在蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）、廊曼機場（Don Mueang）及普吉機場（Phuket）加強疾病防控，對來自西孟加拉邦的旅客進行篩檢。

請繼續往下閱讀...

泰國防疫措施包含測量體溫，並對出現疑似症狀的旅客進行現場評估。該聲明指出，若發現旅客有高燒或疑似感染立百病毒症狀，將依防疫流程轉送至隔離設施做進一步檢查。

來自西孟加拉邦的入境旅客也會收到「健康警示卡」，內容記載了需留意的症狀，以及一旦身體不適時的應對步驟。立百病毒的症狀包括發燒、劇烈頭痛、肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽、呼吸困難、嗜睡、意識混亂、抽搐等。

泰國政府指出，旅客若在入境後21天內出現上述症狀，應立即就醫，並主動告知醫護人員近期旅遊史及症狀出現的時間。

泰國疾管署也對計畫前往印度旅遊或朝聖的泰國民眾發布防疫指引，呼籲民眾密切留意官方健康公告，非必要勿前往疫情地區，並避免接觸可能攜帶或傳播立百病毒的動物。

水果食用前應徹底清洗，接觸動物、肉品或動物屍體後務必用肥皂洗手，特別是蝙蝠、豬、馬、貓、山羊和綿羊等動物。凡自印度返國後出現發燒、頭痛、全身倦怠、咳嗽或出現神經系統相關症狀者，請立即就醫檢查。

