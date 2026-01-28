自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》銀髮族最好微胖 醫警清瘦要小心 「肌少症」是大敵

2026/01/28 08:20

專家表示，長者是否健康，重點不是「胖」，而是有沒有肌肉、有沒有體力、有沒有活動能力。；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕瘦身幾乎是全民運動，不過，針對長者減重，醫師卻提出不同看法。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，老年人的身體，和年輕時真的不一樣，最容易發生的不是肥胖，而是「肌少症」和「營養不良」，沒有肌肉的人，或是體重太輕，都代表免疫力和修復能力比較差。銀髮族的黃金健康定律是：吃得下、動得了、有力氣，切勿過度減重。

傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享，「很多醫師反而會擔心，老人家瘦得太剛好。」當他在診間說出口時，家屬常常一臉困惑。不少長者的家屬會反問：不是應該瘦一點比較健康嗎？這是大家的傳統觀念。

傅裕翔說明，「一旦走進高齡醫學，你會發現事情完全不一樣。」很多時候，真正讓他緊張的，不是長輩肚子多一點肉，而是體重一直默默往下掉，衣服越穿越鬆，包括長者與其家人都忽略這是警訊。實情卻是，老年人的身體，和年輕時真的不一樣了。

長者「微胖有肌」才健康

傅裕翔提到，當一個人年紀大後，最容易發生的不是肥胖，而是「肌少症」和「營養不良」。肌肉就像身體的安全氣囊，平常看不出來，一旦生病、感染、跌倒或住院，沒有肌肉的人風險變高。同時，體重太輕，代表能量儲備不足，免疫力和修復能力都比較差。

他強調，長者是否健康，重點不是「胖」，而是有沒有肌肉、有沒有體力、有沒有活動能力。如果體重看起來正常甚至偏高，但走幾步就喘、站起來很吃力、常常跌倒，就要小心可能是「肥胖型肌少症」。外面看起來不瘦，裡面的肌肉卻在流失，這種情況其實風險更高。

傅裕翔觀察長者的指標，通常會從走路穩不穩、能不能自己從椅子站起來、最近食慾好不好、衣服是不是越穿越鬆來評估，這些比BMI更重要。對很多長輩來說，過度減重比微胖還危險。節食、怕吃油、怕吃肉，最後體重掉的，往往不是脂肪，而是寶貴的肌肉。

傅裕翔總結，銀髮族要顧的不是瘦，而是撐得住。 也就是說，吃得下、動得了、有力氣，才是高齡健康真正的指標，「微胖」可能正默默保護著年長者。

