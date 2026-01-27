自由電子報
健康 > 杏林動態

竹秀醫院揮別「元老」手扶梯 大廳翻新空間大升級

2026/01/27 16:01

南投竹山秀傳醫院大廳翻修，拆除有28年歷史的「元老」手扶梯。（竹秀醫院提供）

南投竹山秀傳醫院大廳翻修，拆除有28年歷史的「元老」手扶梯。（竹秀醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山鎮重要醫療機構竹山秀傳醫院，今舉辦1樓大廳翻修落成剪綵典禮，改造後的大廳將原本有28年歷史的「元老級」手扶梯拆除，營造寬敞環境，空間大升級，讓民眾進出動線更方便，也避免年長患者搭乘手扶梯因重心不穩發生危險，院方表示，未來民眾仍可透過無障礙電梯與樓梯上樓看診，對病患的服務不會打折。

竹秀醫院表示，大廳手扶梯是1997年建院以來就有的設施，過去讓許多民眾到院就能直接搭乘到2樓就診，但隨著當地就醫人口老化，近年發現有些年長或行動不便的病患搭乘時，有時會因重心不穩出現踉蹌情況，即便電扶梯運作都正常，考量高齡民眾就醫安全，因此斥資近千萬元整修大廳，除了拆除「元老」手扶梯，還整修天花板與大廳，增設電視牆等，讓1樓空間、動線更加寬敞順暢。

南投竹山秀傳醫院拆除大廳「元老」手扶梯，營造更寬敞完整的就醫空間。（竹秀醫院提供）

南投竹山秀傳醫院拆除大廳「元老」手扶梯，營造更寬敞完整的就醫空間。（竹秀醫院提供）

竹秀醫院說，雖然拆除熟悉的手扶梯，但院內仍有無障礙電梯，以及3座樓梯可到各樓層，希望醫院朝30年邁入之際，透過改裝整修呈現新面貌，繼續守護當地民眾健康。

