更年期與大腦變化相關！研究：記憶與情緒區域縮小

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究表明，更年期與大腦中負責記憶和情緒的關鍵區域的體積減少有關，同時還會導致焦慮、憂鬱和睡眠問題發生率升高。此研究發表在《心理醫學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，英國劍橋大學研究團隊分析英國生物銀行近12萬5000名女性的資料。在研究中參與者被分為3類，第一類是尚未停經的女性，第二類是停經後從未接受荷爾蒙療法的女性，第三類是停經後接受過荷爾蒙療法的女性。

參與者會填寫詳細問卷，內容涵蓋更年期症狀、心理健康、睡眠習慣和整體健康狀況。部分參與者也接受認知測試，以測量記憶力和反應時間。另外約有1萬1000名女性接受MRI掃描，使研究人員能檢查她們大腦結構的差異。

腦部掃描顯示，停經後的女性無論是否接受荷爾蒙療法，其大腦灰質體積均顯著減少。灰質包含神經元胞體，在訊息處理、運動調節以及記憶和情緒控制方面發揮核心作用。

研究團隊也發現，更年期與認知能力之間存在關聯。與尚未停經的女性和正在使用荷爾蒙療法的女性相比，已停經且未使用該療法的女性反應時間較慢。但在記憶力上，3組都沒有顯著差異。

研究團隊還注意到，使用荷爾蒙療法的女性焦慮和憂鬱程度似乎比未使用該療法的女性更高。但進一步深入分析表明，這些心理健康差異在更年期開始前就已經存在。研究人員認為，這顯示有些女性可能因擔心更年期會加重原有緊張或憂鬱症狀，而被醫生建議接受荷爾蒙療法。

研究團隊表示，大多數女性都會經歷更年期，在此期間保持健康的生活方式，例如鍛煉和健康飲食，有助於減輕更年期一些影響。

研究團隊指出，女性更年期的身心健康需要被更加關注，並強調女性向他人傾訴自身感受並尋求幫助，並非尷尬的事情。

