自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

八仙塵爆十週年暨追思良醫莊秀樹 他曾連夜赴台中只為取皮救人

2026/01/27 16:00

國內燒燙傷權威、林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹，是八仙塵爆事件燒燙傷治療的靈魂人物。（林口長庚醫院提供）

國內燒燙傷權威、林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹，是八仙塵爆事件燒燙傷治療的靈魂人物。（林口長庚醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國內燒燙傷權威、林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹，去（2025）年12月因主動脈剝離辭世，享年73歲，他在2015年6月八仙塵爆事件，不僅扮演著穩定軍心的角色，更協助許多傷友重回生活正軌，林口長庚今（27）日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，台灣燒燙傷暨傷口照護學會理事長吳思賢回憶，莊秀樹曾經為了重度燒傷的病患，親自到台中取得大體皮膚後連夜趕回，爭取黃金搶救時間。

長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞表示，八仙塵爆40秒的火災造成499人燒燙傷，林口長庚在4小時內接收了49位傷患，平均燒傷面積44.2%，最高達90％，院內第1時間成立應變指揮中心，在極短的時間內召回336位醫護人員，其中的靈魂人物就是莊秀樹，當時他指揮若定，讓所有病患獲得最好照顧。

林口長庚27日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，現場播放莊秀樹追思影片。（記者鄭淑婷攝）

林口長庚27日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，現場播放莊秀樹追思影片。（記者鄭淑婷攝）

林口長庚27日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，昔日戰友、學生及病患寫下追思文字。（記者鄭淑婷攝）

林口長庚27日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，昔日戰友、學生及病患寫下追思文字。（記者鄭淑婷攝）

林口長庚醫院院長陳建宗提到，八仙塵爆事件幾乎動員全台醫療量能，當時林口長庚整形外科全面暫停所有常規手術集中量能，由於燒燙傷病患失溫很快，很多必須在沒有空調下進行手術，而莊秀樹是他的學弟，曾在德國留學，做事一絲不茍、治學嚴謹，若是沒有他的堅持，無法在燒燙傷救治有這樣的成績。

吳思賢提到，莊秀樹曾說自己在住院醫師第6年，就將燒傷治療當作一生志業，多年來陪伴無數病患度過最艱難的時刻，八仙塵爆事件是台灣燒傷醫療史上最艱鉅的挑戰，莊秀樹讓他們看到什麼是燒傷醫師的責任與擔當，也一直秉持「total care」的精神照顧每位病患。

林口長庚27日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，昔日戰友、學生及病患寫下追思文字。（記者鄭淑婷攝）

林口長庚27日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，昔日戰友、學生及病患寫下追思文字。（記者鄭淑婷攝）

林口長庚27日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，昔日戰友、學生及病患寫下追思文字。（記者鄭淑婷攝）

林口長庚27日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，昔日戰友、學生及病患寫下追思文字。（記者鄭淑婷攝）

林口長庚外科部部長林有德提到，「在門診、病房內常會聽到砲聲隆隆，自己在住院醫師訓練階段也是這樣存活過來的」，莊醫師私下是溫柔的長輩，但在醫療上卻不是一個很溫柔、客氣的人，有話就說、不怕得罪人，帶領學生也非常地嚴格，每個進入燒燙傷中心實習的學生，每天都像當兵一樣在數饅頭，日子很辛苦但也從莊醫師身上學到什麼是紀律與責任，以及如何去尊重生命的價值與重要性。

也正是這樣嚴謹的態度，在八仙塵爆第一時間，林口長庚成為台灣非常重要的力量，除了動員院內同仁及整外所有人力投入，同時也有許多系友回來幫忙，莊醫師是當時重要的靈魂人物，讓混亂的狀況在很短的時間內穩定下來。

追思活動於林口長庚第一會議廳舉行，包括健保署署長陳亮妤、長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞、長庚決策委員會主任委員程文俊、林口長庚醫院院長陳建宗等人均出席，以及八仙塵爆傷友及家屬等與會。

國內燒燙傷權威、林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹，是八仙塵爆事件燒燙傷治療的靈魂人物。（林口長庚醫院提供）

國內燒燙傷權威、林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹，是八仙塵爆事件燒燙傷治療的靈魂人物。（林口長庚醫院提供）

國內燒燙傷權威、林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹，是八仙塵爆事件燒燙傷治療的靈魂人物。（林口長庚醫院提供）

國內燒燙傷權威、林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹，是八仙塵爆事件燒燙傷治療的靈魂人物。（林口長庚醫院提供）

國內燒燙傷權威、林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹，是八仙塵爆事件燒燙傷治療的靈魂人物。（林口長庚醫院提供）

國內燒燙傷權威、林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹，是八仙塵爆事件燒燙傷治療的靈魂人物。（林口長庚醫院提供）

林口長庚27日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」。（記者鄭淑婷攝）

林口長庚27日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」。（記者鄭淑婷攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中