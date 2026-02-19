自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

過年別空腹喝酒易醉又傷胃 咖啡、濃茶皆無法解酒

2026/02/19 22:00

空腹喝酒會加速小腸吸收速度和酒醉，也會傷害胃黏膜。（記者許麗娟攝）

空腹喝酒會加速小腸吸收速度和酒醉，也會傷害胃黏膜。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕新年期間開心聚餐、飲酒，欲避免酒醉，胃腸科醫師提醒，空腹飲酒會加速酒精吸收也易醉，且酒後並無快速解酒的方式，「時間」才能讓身體慢慢代謝掉身體的酒精濃度。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院胃腸內科主治醫師王俊偉指出，有的人喝酒臉會紅，有的人不會，那是因為身體有無乙醛去氫酶（ALDH2）的關係，而台灣人缺乏乙醛去氫酶的比例相當高的。人體正常的生理是酒精喝下去之後會先代謝成有毒的乙醛，透過體內的乙醛去氫酶就可以再代謝成無毒的乙酸；酒精不耐症者因缺乏乙醛去氫酶，就會造成酒後臉紅，因酒精代謝比較慢，反而容易酒精中毒，也因為乙醛為致癌因子，易導致食道癌、口腔癌等疾病。

至於如何正確飲酒？王俊偉建議，不要空腹喝酒，因為空腹時酒精吸收速度較快，也比較容易醉，同時也容易直接傷害胃黏膜，飲酒前可以先吃一些含蛋白質或油脂的食物，像肉類、豆類、堅果，以延緩胃排空，讓酒精吸收不要那麼快；此外，酒精會利尿，容易造成脫水，喝酒時補充水分可防脫水及減少喝酒量；更應該注意不要混酒，尤其不要和碳酸飲料、啤酒等一起喝，因為碳酸會加速胃排空，讓酒精更快進入小腸，吸收速度更快也較容易醉。

王俊偉特別提醒，酒精也不能和普拿疼、非類固醇消炎止痛藥一起吃，因為普拿疼與酒精都是由肝臟代謝，同時服用容易產生較多有毒代謝物，增加肝臟負擔；非類固醇消炎止痛藥則是本來就容易傷害胃黏膜，和酒精一起使用，更容易造成胃潰瘍或出血。

此外，王俊偉強調，沒有真正解酒的方法，正常生理下，每個人每小時每公斤體重只能代謝約 0.1 公克的酒精，只有時間能讓酒精代謝。至於喝咖啡、濃茶或提神飲料都不會解酒，只是讓人提神，並不能降低血液中的酒精濃度，所以酒後就是好好休息、多喝水，讓身體自然代謝。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中