過年別空腹喝酒易醉又傷胃 咖啡、濃茶皆無法解酒

〔記者許麗娟／高雄報導〕新年期間開心聚餐、飲酒，欲避免酒醉，胃腸科醫師提醒，空腹飲酒會加速酒精吸收也易醉，且酒後並無快速解酒的方式，「時間」才能讓身體慢慢代謝掉身體的酒精濃度。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院胃腸內科主治醫師王俊偉指出，有的人喝酒臉會紅，有的人不會，那是因為身體有無乙醛去氫酶（ALDH2）的關係，而台灣人缺乏乙醛去氫酶的比例相當高的。人體正常的生理是酒精喝下去之後會先代謝成有毒的乙醛，透過體內的乙醛去氫酶就可以再代謝成無毒的乙酸；酒精不耐症者因缺乏乙醛去氫酶，就會造成酒後臉紅，因酒精代謝比較慢，反而容易酒精中毒，也因為乙醛為致癌因子，易導致食道癌、口腔癌等疾病。

至於如何正確飲酒？王俊偉建議，不要空腹喝酒，因為空腹時酒精吸收速度較快，也比較容易醉，同時也容易直接傷害胃黏膜，飲酒前可以先吃一些含蛋白質或油脂的食物，像肉類、豆類、堅果，以延緩胃排空，讓酒精吸收不要那麼快；此外，酒精會利尿，容易造成脫水，喝酒時補充水分可防脫水及減少喝酒量；更應該注意不要混酒，尤其不要和碳酸飲料、啤酒等一起喝，因為碳酸會加速胃排空，讓酒精更快進入小腸，吸收速度更快也較容易醉。

王俊偉特別提醒，酒精也不能和普拿疼、非類固醇消炎止痛藥一起吃，因為普拿疼與酒精都是由肝臟代謝，同時服用容易產生較多有毒代謝物，增加肝臟負擔；非類固醇消炎止痛藥則是本來就容易傷害胃黏膜，和酒精一起使用，更容易造成胃潰瘍或出血。

此外，王俊偉強調，沒有真正解酒的方法，正常生理下，每個人每小時每公斤體重只能代謝約 0.1 公克的酒精，只有時間能讓酒精代謝。至於喝咖啡、濃茶或提神飲料都不會解酒，只是讓人提神，並不能降低血液中的酒精濃度，所以酒後就是好好休息、多喝水，讓身體自然代謝。

