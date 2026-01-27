自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

印度立百病毒如何預防？疾管署：表皮破損、掉地上的水果別吃

2026/01/27 15:10

立百病毒的自然宿主是果蝠，現有疫情多是蝙蝠直接傳染人類，或是蝙蝠傳染豬隻、再傳染人；國內疾管署已將立百病毒列為第5類法定傳染病，未來確診須依法通報。示意圖。（路透資料照）

立百病毒的自然宿主是果蝠，現有疫情多是蝙蝠直接傳染人類，或是蝙蝠傳染豬隻、再傳染人；國內疾管署已將立百病毒列為第5類法定傳染病，未來確診須依法通報。示意圖。（路透資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕因應國際間立百病毒感染症（Nipah Virus Infection）疫情風險，我國已預告將其列為第五類法定傳染病。疾管署長羅一鈞指出，病毒主要透過蝙蝠、受污染食物及密切接觸傳播，提醒民眾前往流行地區務必避免生飲椰棗樹汁、接觸蝙蝠，以及食用破損或掉地上的水果，例如被蝙蝠啃咬過的芒果，並勤洗手、以肥皂或酒精消毒，降低感染風險。

疾管署預告，將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病，盼藉此提升通報效率與醫療整備，強化我國對新興高致死率傳染病的防疫能力。羅一鈞表示，相關規畫早在去年9月他上任後即開始研議，並非因近期印度疫情才臨時啟動，而是基於長期風險評估與國際趨勢所做的前瞻準備。

關於民眾最關心的預防方式，羅一鈞特別提醒，立百病毒主要透過受污染食物傳播，尤其是在流行地區，應避免生飲椰棗樹汁，也不要撿拾或食用表皮破損、掉落地面的水果，例如可能被蝙蝠啃咬過的芒果。研究顯示，病毒在溫暖潮濕環境中，可在水果或果汁中存活約3天，在椰棗樹汁中甚至可達7天。

不過，只要經過充分加熱或清洗消毒，病毒即可被有效殺死。立百病毒屬有套膜病毒，酒精、肥皂與一般清潔劑皆可破壞病毒結構。羅一鈞呼籲，民眾勤洗手、避免不必要的高風險接觸，是目前最有效的防護方式。

立百病毒感染症預防。（疾管署提供）

立百病毒感染症預防。（疾管署提供）

立百病毒感染症傳染方式、感染症狀。（疾管署提供）

立百病毒感染症傳染方式、感染症狀。（疾管署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中