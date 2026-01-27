限制級
印度立百病毒如何預防？疾管署：表皮破損、掉地上的水果別吃
〔記者侯家瑜／台北報導〕因應國際間立百病毒感染症（Nipah Virus Infection）疫情風險，我國已預告將其列為第五類法定傳染病。疾管署長羅一鈞指出，病毒主要透過蝙蝠、受污染食物及密切接觸傳播，提醒民眾前往流行地區務必避免生飲椰棗樹汁、接觸蝙蝠，以及食用破損或掉地上的水果，例如被蝙蝠啃咬過的芒果，並勤洗手、以肥皂或酒精消毒，降低感染風險。
疾管署預告，將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病，盼藉此提升通報效率與醫療整備，強化我國對新興高致死率傳染病的防疫能力。羅一鈞表示，相關規畫早在去年9月他上任後即開始研議，並非因近期印度疫情才臨時啟動，而是基於長期風險評估與國際趨勢所做的前瞻準備。
關於民眾最關心的預防方式，羅一鈞特別提醒，立百病毒主要透過受污染食物傳播，尤其是在流行地區，應避免生飲椰棗樹汁，也不要撿拾或食用表皮破損、掉落地面的水果，例如可能被蝙蝠啃咬過的芒果。研究顯示，病毒在溫暖潮濕環境中，可在水果或果汁中存活約3天，在椰棗樹汁中甚至可達7天。
不過，只要經過充分加熱或清洗消毒，病毒即可被有效殺死。立百病毒屬有套膜病毒，酒精、肥皂與一般清潔劑皆可破壞病毒結構。羅一鈞呼籲，民眾勤洗手、避免不必要的高風險接觸，是目前最有效的防護方式。
