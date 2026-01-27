自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

長期單身恐影響幸福感 研究：孤獨與憂鬱感提高

2026/01/27 14:23

研究顯示，長期單身人士的生活滿意度下降幅度更大，孤獨感和憂鬱程度也更高。圖為示意圖。（取自shutterstock）

研究顯示，長期單身人士的生活滿意度下降幅度更大，孤獨感和憂鬱程度也更高。圖為示意圖。（取自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕越來越多年輕人選擇單身，而這種轉變可能會影響他們的幸福感。瑞士1項研究發現，長期單身人士的生活滿意度下降幅度更大，孤獨感和憂鬱程度也更高，尤其是在他們接近30歲的時候。此研究發表在《人格與社會心理學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，瑞士蘇黎世大學的研究團隊分析來自德國和英國超過1萬7000名年輕人的數據，這些年輕人在研究開始時從未有過戀愛關係。參與者在16歲至29歲期間，每年都會填寫問卷。

研究團隊首先檢視哪些人容易保持單身，分析顯示男性、受教育程度較高者以及幸福感較低的人更容易保持單身。居住安排也會產生影響，獨居或與父母同住的人更容易經歷較長的單身狀態。

研究團隊隨後追蹤單身人士和後來建立戀愛關係的人士，在成年早期生活滿意度、孤獨感和憂鬱症狀的變化。研究表明，長期單身的年輕人往往會隨著時間推移經歷更顯著的生活滿意度下降，同時孤獨感也會加劇。這些差異在二十多歲後期尤其明顯，且這段時期憂鬱症狀也隨之增加。

研究團隊最後考察年輕人的初次戀愛關係如何長期影響他們的幸福感。研究發現，年輕人一旦進入戀愛關係，他們的幸福感在多個方面都有所提升，生活滿意度也有所提高，無論短期或長期都是如此。

蘇黎世大學心理學系高級研究員克雷默（Michael Krämer）表示，人們在接近三十歲時開始1段新戀情可能會變得更加困難，尤其是在幸福感較低的情況下。而單身時間越長，人們就越有可能保持單身。

克雷默指出，研究結果表明社會人口因素和心理特徵，都有助於預測誰會進入戀愛關係。更注重教育與推遲建立穩定戀愛關係之間存在關聯，此發現與之前的社會學研究結果相符。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中