赤手獨攀101》霍諾德植物性飲食練出超強肌力 醫剖析3大關鍵

科博特診所院長劉博仁表示，科學研究顯示，對於像霍諾德這樣的運動員，採行植物性飲食有助降低身體發炎、血液流動順暢、心血管與代謝健康，吃對也能增肌。（翻攝自Netflix）

〔健康頻道／綜合報導〕這幾天全台灣最熱門的話題，莫過於長年維持99%植物性飲食的攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold），徒手成功攀爬上台北101。科博特診所院長劉博仁表示，很多人擔心素食者蛋白質攝取不完整或不好吸收，影響增肌效果，其實只要懂得同時攝取豆類與穀類，就能補足完整蛋白質，啟動增肌開關，茹素也能練出強健肌肉。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，霍諾德長年維持植物性飲食（Plant-based），其實也是他體能強效復元的秘密。科學研究顯示，對於像霍諾德這樣的運動員，採行植物性飲食具有以下優勢：

請繼續往下閱讀...

1.降低身體發炎：植物中富含大量的抗氧化劑與植化素，能加速運動後的組織修復，降低發炎反應。

2.血液流動更順暢：植物性飲食能提升血管彈性，降低血液黏稠度。

3.心血管與代謝健康：減少飽和脂肪攝取，有效管控膽固醇。

至於許多人質疑，植物性飲食是否能夠攝取足夠蛋白質？對此，劉博仁說明，只要懂得以下3個蛋白質增肌策略，素食者完全能練出強健肌肉：

●胺基酸的「截長補短」：植物蛋白質大多缺乏一、二種必需胺基酸，如五穀類（糙米、燕麥）缺離胺酸（Lysine），豆類（如黃豆、鷹嘴豆）缺甲硫胺酸（Methionine）。 只要在一天內同時攝取豆類與穀類，就能組合成完整蛋白質，效果等同於肉類。

●啟動增肌開關白胺酸：白胺酸（Leucine）是啟動肌肉合成最重要的訊號。植物來源通常濃度較低，所以想要增肌者需「增加攝取總量」，或額外補充豌豆蛋白粉，來觸發增肌開關。

●補齊10%吸收損耗：因植物有纖維阻礙，吸收率略低於肉類。建議素食者的蛋白質總攝取量，應比一般建議量再多抓10%左右，確保抵銷損耗。

劉博仁並進一步補充，吃素想補充蛋白質，其實不需要精算卡路里，只要記住以下2個視覺指標，日常也可輕鬆補充：

1.第一招：手掌比例尺

•蛋白質（豆腐、天貝、毛豆）：每一餐要吃足2個掌心大小。

•澱粉（糙米、藜麥、蕎麥）：每一餐約2個拳頭大小，提供增肌所需的動力。

•好油脂（堅果、酪梨）： 約一個大拇指大小。

2.第二招：25克蛋白質視覺對比（以每餐攝取25克蛋白質為設計）

•1.5塊板豆腐搭配1碗毛豆。

•方案B：700ml濃豆漿搭配1份藜麥。

•方案C：1份豌豆蛋白補充品搭配1小把南瓜子。

劉博仁提醒，植物性飲食雖好處多，若本身為「嚴格素（Vegan）」執行者，別忘了額外補充維生素 B12，並在餐後補充富含維生素C的水果，才能讓植物性鐵質的吸收率翻倍。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法