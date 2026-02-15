自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

年前掃除5大易受傷動作 物理治療師傳授5分鐘暖身操

2026/02/15 10:32

物理治療師林苡竹示範簡易暖身操，頭部轉圈5-10圈。（奇美醫院提供）

物理治療師林苡竹示範簡易暖身操，頭部轉圈5-10圈。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕農曆年前掃除，錯誤的動作易造成受傷或身體不適，奇美醫院復健部物理治療師林苡竹提醒避免5大動作，並建議大掃除前先花5分鐘暖身，讓身體「醒過來」，清掃時也可採取一些替代方法，避免受傷。

大掃除時難免要彎腰、爬高、搬重物，林苡竹表示，5大最容易造成受傷或不適的動作，首先就是「彎腰、蹲下時間太久」，擦地板、整理櫃子底層、搬東西時彎腰用力，容易讓下背、腰部肌肉拉傷，也可能造成椎間盤壓力過大。

此外，一邊掃地一邊轉身、拖地時用腰轉方向，「 反覆扭轉身體」，易造成腰部或背部扭傷。「長時間舉高手臂」如擦窗戶、洗窗簾、清天花板或吊燈，容易導致肩頸痠痛、肩關節不適；「重物搬運方式不正確」，一次搬太多、彎腰直接抬重物，容易傷到腰部與膝蓋；「一口氣做太久、沒有休息」，會讓肌肉過度疲勞，導致隔天全身痠痛、手腳無力。

林苡竹傳授6步驟從頭到腳的暖身操，頭部先轉動5至10圈；再用手摸肩膀，用手肘打圈10下；之後將兩手十指交扣，向上來回抬手10下；再將雙手插腰，輕輕轉動腰部10下後；下蹲10下，活動髖膝踝；最後腳尖點地，轉腳踝10下。

她提醒，可分配每日掃除任務，例如今天整理雜物、明天清潔廚房，不勉強自己在1天內全部完成，且每做30分鐘，休息5至10分鐘；善用工具，取代身體硬撐，如長柄拖把、伸縮擦窗工具等，使用推車、滑輪箱運送物品。搬重物時要蹲下拿，不要彎腰，物品靠近身體再拿起，且用「腿的力量」站起來，不是用腰；手肘高度盡量不要超過肩膀太久，必要時踩穩小梯子，不要踮腳硬撐。

如果出現不適，應立即停止、先休息，剛出現不適、紅腫熱痛時採冰敷，若疼痛無法忍，在發生2天內每次敷15至20分鐘。如果痠、緊、僵硬、持續超過1個禮拜則要熱敷，幫助放鬆肌肉，可在不痛的狀況下，活動關節。伸展時「有緊繃但不痛」即可，不要硬拉，每個動作至少拉伸30至60秒，不要彈震、甩動、用力扯；避免久坐或久躺，每30至60分鐘起來活動一下。若疼痛超過2至3天沒有改善，或是出現其他不適症狀，如麻、刺、使不上力、痛到睡不好，應盡速就醫。

物理治療師林苡竹示範簡易暖身操，兩手10指交扣。（奇美醫院提供）

物理治療師林苡竹示範簡易暖身操，兩手10指交扣。（奇美醫院提供）

物理治療師林苡竹示範簡易暖身操，下蹲10下。（奇美醫院提供）

物理治療師林苡竹示範簡易暖身操，下蹲10下。（奇美醫院提供）

物理治療師林苡竹示範簡易暖身操，腳尖點地。（奇美醫院提供）

物理治療師林苡竹示範簡易暖身操，腳尖點地。（奇美醫院提供）

