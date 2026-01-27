自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

赤手獨攀101》霍諾德讓你緊張手冒汗 中醫建議3穴位

2026/01/27 16:28

若你在看徒手攀爬時感到緊張，中醫師王大元建議按幾個穴道。（資料照）

若你在看徒手攀爬時感到緊張，中醫師王大元建議按幾個穴道。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕美國自由攀岩傳奇好手霍諾德在25日完成徒手攀爬台北101之壯舉，且僅花上91分鐘。不論是在現場看，或在家看轉播，你應該都緊張不已，對吧？中醫師王大元表示，不少人緊張時會心跳加快或想小便；他建議可以透過簡單穴位按摩來協助放鬆。

王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」分享，看101徒手攀爬的轉播讓你心跳加快、冷汗直流了嗎？看著轉播畫面，鏡頭一拉遠，腳下便是數百公尺的高度，即使只是坐在螢幕前，也讓人不自覺屏住呼吸、心跳加快，甚至手心冒汗、肩頸僵硬、想要尿尿。

從中醫觀點來看，這類情況多與「心神受擾、肝氣鬱滯」有關。眼睛接收到高空與危險的刺激時，大腦會快速啟動警報反應，「心主神明」，心神一旦受擾，會連同呼吸、心跳、腦神經與肌肉張力跟著改變；「肝主疏泄」，緊張時容易肝氣不暢，常表現在肩頸僵硬、胸悶頭脹、腸胃不適等症狀。

王大元表示，若只是短暫的緊張，多半隨著畫面結束即可緩解；若開始出現心悸、焦躁、失眠等問題，就要留意身體是否長期處於過度警覺的狀態。除了調整呼吸與作息，也可搭配簡單的穴位按摩來幫助放鬆：

內關穴（手腕橫紋往上三指，兩筋之間）：有助安定心神、減少心悸與胸悶。

神門穴（手腕小指側橫紋凹陷處）：適合緊張、睡前或焦躁時按壓。

太衝穴（腳背大拇趾與第二趾間凹陷）：可幫助疏肝解鬱、放鬆緊繃的情緒。

每次按壓約 1–2 分鐘，以痠脹感為宜，搭配深呼吸效果更佳。

不少人在看霍諾德徒手攀爬時感到緊張。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少人在看霍諾德徒手攀爬時感到緊張。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

