健康網》巨石強森自曝拍戲腦震盪 醫列7大警訊別拖

巨石強森為《重擊人生》卯足全力，在拍攝電影過程中還被打到腦震盪。（采昌提供）

〔健康頻道／綜合報導〕巨石強森主演的《重擊人生》，改編「UFC傳奇重量級冠軍」馬克克爾的真實故事，為求能逼真表現出馬克克爾的原貌，在拍攝電影過程中還被打到腦震盪，引起關注。然而，腦震盪不能輕忽，根據衛福部台中醫院網站衛教資料指出，頭部受到外力撞擊，大腦功能受到立即而暫時性的失常，有時會有持續性頭暈，受傷後72小時內是最重要的觀察時期，若有劇烈頭痛、連續嘔吐、噁心等症狀，務必就醫。

巨石強森為了《重擊人生》，幾乎卯足全力，調整鍛鍊方式與飲食，力求連肌肉形狀都要還原，半年內快速增重13公斤。根據《VICE》報導，為求演出到位，演繹出格鬥電影真實對打實際情況，巨石強森要求對手要真的出拳打到他，「鏡頭裡的我看起來神智不清，那是因為我真的腦震盪了。」巨石強森這麼說道。

請繼續往下閱讀...

根據衛福部台中醫院網站衛教資料說明，腦震盪是指頭部因外力撞擊，大腦的功能受到立即而暫時性的失常，症狀諸如：短暫意識喪失或是平衡障礙，有時會有持續性頭痛、頭暈、記憶力變差、情緒不穩的情形。腦震盪是頭部外傷所引起腦部傷害中最輕微的一種，多數人在頭部撞擊後，並沒有嚴重創傷，被診斷為輕微腦震盪，有時在當下雖然沒有症狀，但不表示就不會有後續的發展。

台中醫院表示，受傷後72小時內是最重要的觀察時期，若有下列症狀，請立即就醫接受進一步檢查：

1.劇烈頭痛、暈眩。

2.連續嘔吐、噁心。

3.意識逐漸模糊，對人、時間、地點答非所問，叫不醒、昏睡、說話不清、行為異常。

4.兩側瞳孔不等大。

5.感覺遲鈍、一側肢體逐漸無力、走路不穩或行走困難。

6.手腳或嘴角抽筋。

7.視力模糊，看東西有重疊的影像。

台中醫院提醒，臨床上腦部在受到撞擊後，如懷疑有「腦震盪症候群」，則必須囑咐病患親友在48小之內，務必小心觀察其生命跡象，如發現罹患者有沉睡不醒，嘔吐不止或幾小時後又再嘔吐症狀及表徵，則應即時就醫。

相關新聞請見

巨石強森猛增13公斤變身傳奇冠軍 本尊傻眼飆罵他一分鐘

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法