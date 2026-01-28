健康網》智齒一定要拔嗎？ 醫揭3關鍵：拖過40歲風險高

醫師楊倚弦說明，智齒是否需要拔除，其實關鍵在於生長位置、清潔難度與對鄰牙影響，而非每顆智齒都必須拔除；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕智齒是否一定要拔，是許多人在牙科門診最常詢問的問題之一。從「智齒是否一定要拔」、「拔智齒會不會影響臉形」到「矯正期間可否拔智齒」，網路上流傳各種說法，也讓不少人遲遲不敢處理。對此，醫師楊倚弦說明，智齒是否需要拔除，其實關鍵在於生長位置、清潔難度與對鄰牙影響，而非每顆智齒都必須拔除。

智齒一定要拔嗎？何時拔較好？

楊倚弦接受《美醫誌》採訪表示，很多人會疑惑智齒是否一定要拔，其實，智齒的處理方式須視生長位置，以及是否會對鄰牙造成影響而定，並非所有智齒都具有威脅性，但若符合以下情況，通常會建議積極處理：

請繼續往下閱讀...

●清潔不易：智齒與前面牙齒靠得太近，導致縫隙容易卡住食物殘渣，建議盡早拔除。

●預防性處理：有學者認為，智齒長出來會產生往前推進的力量，導致全口牙齒變得更加擁擠，因此建議及早處理。

●暫時性的觀察：如果智齒埋得非常深，或與前面牙齒的距離相對較遠，且無發炎、牙齒感染，確實可能不需拔除，但仍需定期追蹤。

楊倚弦進一步說明，智齒拔除與否，應由專業醫師評估後決定，若拖延處理時機，可能會產生更多後續問題。通常建議拔除智齒的年齡是30-40歲以前，年紀越大，人類的骨頭會變得越來越硬，增加手術操作難度，癒合能力也較差，還可能產生難以處理的牙周問題。

矯正期間可拔智齒嗎？先矯正還是先拔牙？

此外，對於正在進行牙齒矯正的患者，楊倚弦建議，最好在矯正前就將該拔的牙齒預先拔除，不僅能避免後續清潔不易，也能讓矯正過程操作更順利。另，有關網路上流傳「拔智齒會讓臉變小」的說法，其實在一般情況下，臉頰軟組織與其他牙齒仍能維持整體支撐，因此，拔除智齒是不會改變臉部輪廓的。

口腔健康勿拖延 及早評估才放心

楊倚弦強調，很多人可能會擔心手術風險、嫌麻煩，因而一再拖延齒處理智齒的問題，其實智齒是否需要拔除，並沒有標準答案，關鍵在於智齒生長情形的評估。若智齒已被醫師確認會影響鄰牙健康，務必盡早拔除，才能夠保護其他牙齒的壽命，避免因為一顆壞牙賠掉全口健康的遺憾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法