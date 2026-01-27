自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

痛感被吸乾？幹細胞「疼痛海綿」 研究見曙光

2026/01/27 10:56

顯微影像顯示由幹細胞分化出的感官神經元，其構成新型「疼痛海綿」基礎，可在信號到達大腦前截留痛覺，並有助延緩關節炎小鼠的軟骨退化。（圖取自SereNeuro Therapeutics）

顯微影像顯示由幹細胞分化出的感官神經元，其構成新型「疼痛海綿」基礎，可在信號到達大腦前截留痛覺，並有助延緩關節炎小鼠的軟骨退化。（圖取自SereNeuro Therapeutics）

〔編譯陳成良／綜合報導〕長期飽受慢性疼痛折磨的患者，未來有望減少對成癮性止痛藥的依賴。最新醫學研究發現，透過幹細胞技術研發出的「疼痛海綿」，在小鼠模型中能於痛覺信號傳入大腦前先行截留，並展現減緩關節退化的潛在效用。

根據科學網站《Live Science》報導，由約翰霍普金斯大學醫學院領銜的團隊，研發出代號「SN101」的實驗性療法。該技術利用人類多功能幹細胞（hPSC）分化出特定的感官神經元，作為人體內的「生物誘餌」。

痛覺攔截機制　神經元化身「生物海綿」吸附發炎因子

研究指出，這些實驗室培養的神經元會被注射於發炎部位，與原本的神經元並存。當關節產生發炎因子時，這些「疼痛海綿」會搶先與之結合，在信號進入中樞神經系統前進行攔截。耶魯大學骨科教授劉傳聚指出，此療法具備從病灶源頭「熄滅」疼痛信號的創新概念。

在單一小鼠模型實驗中，注射SN101的患病小鼠膝關節退化速度明顯減慢。相較於僅能屏蔽大腦受體的鴉片類止痛藥，這種生物細胞能表現多種受體，展現更強的防禦深度。數據顯示，全美約有9％的膝關節炎患者依賴鴉片類藥物，安全替代方案的需求極為迫切。

儘管動物實驗結果正向，但研究人員指出，此技術仍需克服「免疫原性（Immunogenicity）」引發的排斥風險。此外，人類膝關節的力學結構比小鼠更為複雜，且需承受數十年的累積壓力，這類移植細胞的耐用性與長效性仍有待後續驗證。

臨床前階段 尚未正式進入人體研究

這項發表於預印本平台《bioRxiv》的研究，目前仍處於「臨床前階段」。研究團隊強調，這項技術仍需通過正式的毒理學研究與安全性評估。

專家提醒，目前這項技術尚未進入人體研究階段。若未來能跨過人體驗證門檻，這種「生物解藥」將有望改善全球慢性疼痛的治療版圖，減少患者對高風險藥物的依賴。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中