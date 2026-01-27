自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

4歲女童多年便秘 醫解密先天性巨結腸症

2026/01/27 10:41

4歲女童小芳多年便秘，每天上廁所都是一場硬仗，前往部立新營醫院求診，小兒科醫師張經旼檢查後確診為先天性的「巨結腸症」。（新營醫院提供）

4歲女童小芳多年便秘，每天上廁所都是一場硬仗，前往部立新營醫院求診，小兒科醫師張經旼檢查後確診為先天性的「巨結腸症」。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕4歲女童小芳多年便秘，每天上廁所都是一場硬仗，前往部立新營醫院求診，小兒科醫師張經旼檢查後確診為先天性的「巨結腸症」，解密後安排適當治療計畫與手術，女童終於能順利上廁所。

小芳的媽媽表示，小芳從出生開始，上廁所就沒有順利過，長期便秘、排便困難，腹脹幾乎成了日常，家人多年來找不到真正原因。因從小排便次數少、糞便又硬，常依賴藥物，甚至需要灌腸才能解便，隨著年紀漸長，不僅排便依然困難，孩子還開始害怕上廁所，影響食慾與活動力，小小年紀就要承受這些，真的很不捨。

張經旼詳細詢問病史，並安排一系列檢查，包括影像學與腸道評估，最終確診為先天性的「巨結腸症」。他指出，巨結腸症是因腸道神經發育異常，導致腸道蠕動不足，糞便無法順利排出，症狀常被誤以為只是單純便秘，因而延誤診斷。小芳的手術過程順利，術後恢復情況良好，不再需要藥物，大便能自然排出，腹脹明顯改善，精神與食慾也逐漸恢復。

張經旼提醒家長，若孩子自嬰幼兒時期就出現長期嚴重便秘、腹脹不適、排便明顯困難，需長期依賴藥物、灌腸等方式才能排便，甚至生長發育不良，都應提高警覺，儘早就醫接受完整評估。

下消化道攝影顯示直腸與結腸口徑反轉現象，正常情況直腸應較寬，此影像卻呈現下段狹窄、上段擴張，為巨結腸症常見的影像特徵。（新營醫院提供）

下消化道攝影顯示直腸與結腸口徑反轉現象，正常情況直腸應較寬，此影像卻呈現下段狹窄、上段擴張，為巨結腸症常見的影像特徵。（新營醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中