4歲女童多年便秘 醫解密先天性巨結腸症
〔記者王涵平／台南報導〕4歲女童小芳多年便秘，每天上廁所都是一場硬仗，前往部立新營醫院求診，小兒科醫師張經旼檢查後確診為先天性的「巨結腸症」，解密後安排適當治療計畫與手術，女童終於能順利上廁所。
小芳的媽媽表示，小芳從出生開始，上廁所就沒有順利過，長期便秘、排便困難，腹脹幾乎成了日常，家人多年來找不到真正原因。因從小排便次數少、糞便又硬，常依賴藥物，甚至需要灌腸才能解便，隨著年紀漸長，不僅排便依然困難，孩子還開始害怕上廁所，影響食慾與活動力，小小年紀就要承受這些，真的很不捨。
張經旼詳細詢問病史，並安排一系列檢查，包括影像學與腸道評估，最終確診為先天性的「巨結腸症」。他指出，巨結腸症是因腸道神經發育異常，導致腸道蠕動不足，糞便無法順利排出，症狀常被誤以為只是單純便秘，因而延誤診斷。小芳的手術過程順利，術後恢復情況良好，不再需要藥物，大便能自然排出，腹脹明顯改善，精神與食慾也逐漸恢復。
張經旼提醒家長，若孩子自嬰幼兒時期就出現長期嚴重便秘、腹脹不適、排便明顯困難，需長期依賴藥物、灌腸等方式才能排便，甚至生長發育不良，都應提高警覺，儘早就醫接受完整評估。
