自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

「無傷口徒手鬆動術」改善五十肩患者活動度

2026/01/27 10:08

嘉義醫院骨科醫師謝醇樺說，五十肩患者會因關節囊發炎、增厚及沾黏，導致肩膀像被「冰封」一樣，活動角度嚴重受限。（嘉義醫院提供）

嘉義醫院骨科醫師謝醇樺說，五十肩患者會因關節囊發炎、增厚及沾黏，導致肩膀像被「冰封」一樣，活動角度嚴重受限。（嘉義醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕一名45歲婦人罹患「五十肩（冷凍肩）」晚期，日前至衛福部嘉義醫院骨科評估，確認其關節囊已嚴重僵硬，經由「無傷口徒手鬆動術」治療，不需切開皮膚、無手術傷口，術後第二天回診時，她已能大幅度舉起雙手，原本舉步維艱的動作變得輕鬆許多。

這名患者多年來深受左肩疼痛困擾，原本以為只是日常勞動造成的疲勞，沒想到症狀逐漸惡化，手臂活動範圍越來越小，連梳頭、曬衣服這類稀鬆平常的家務都變得極為吃力。

她在嘗試過多種保守治療，但效果有限後，轉至嘉義醫院骨科醫師謝醇樺診治，經評估確認其關節囊已嚴重僵硬，診斷為典型的「五十肩（冷凍肩）」晚期。

謝醇樺說，五十肩在醫學上稱為「粘連性關節囊炎」，患者會因關節囊發炎、增厚及沾黏，導致肩膀像被「冰封」一樣，活動角度嚴重受限。

對於進入晚期、關節已嚴重僵硬且保守治療（如復健、藥物）不見改善的患者，可透過在舒眠麻醉下進行「無傷口徒手鬆動術」來治療。由醫師以精準、穩定的力量進行徒手鬆動，有效鬆開沾黏的關節囊，此方式不需切開皮膚、無手術傷口；也不需住院，當天即可返家。此手術費用為健保給付。

這名患者在接受徒手鬆動術後，隔天便明顯感受到手臂活動角度的變化。術後第二天回診時，她已能大幅度舉起雙手，原本舉步維艱的動作變得輕鬆許多，擺脫困擾多年的僵硬感，讓她能重拾正常生活的自由度。

謝醇樺提醒，五十肩的病程往往緩慢且長，若初期輕忽疼痛，可能導致關節囊沾黏日益嚴重。民眾若發現肩膀活動範圍持續縮小，甚至影響到夜晚睡眠或基本穿衣動作，應儘早尋求骨科醫師的專業診斷與評估，透過精準的術式與後續的復健規劃，患者有很大機會能找回健康的關節功能，重啟自在人生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中