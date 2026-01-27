「無傷口徒手鬆動術」改善五十肩患者活動度

嘉義醫院骨科醫師謝醇樺說，五十肩患者會因關節囊發炎、增厚及沾黏，導致肩膀像被「冰封」一樣，活動角度嚴重受限。（嘉義醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕一名45歲婦人罹患「五十肩（冷凍肩）」晚期，日前至衛福部嘉義醫院骨科評估，確認其關節囊已嚴重僵硬，經由「無傷口徒手鬆動術」治療，不需切開皮膚、無手術傷口，術後第二天回診時，她已能大幅度舉起雙手，原本舉步維艱的動作變得輕鬆許多。

這名患者多年來深受左肩疼痛困擾，原本以為只是日常勞動造成的疲勞，沒想到症狀逐漸惡化，手臂活動範圍越來越小，連梳頭、曬衣服這類稀鬆平常的家務都變得極為吃力。

她在嘗試過多種保守治療，但效果有限後，轉至嘉義醫院骨科醫師謝醇樺診治，經評估確認其關節囊已嚴重僵硬，診斷為典型的「五十肩（冷凍肩）」晚期。

謝醇樺說，五十肩在醫學上稱為「粘連性關節囊炎」，患者會因關節囊發炎、增厚及沾黏，導致肩膀像被「冰封」一樣，活動角度嚴重受限。

對於進入晚期、關節已嚴重僵硬且保守治療（如復健、藥物）不見改善的患者，可透過在舒眠麻醉下進行「無傷口徒手鬆動術」來治療。由醫師以精準、穩定的力量進行徒手鬆動，有效鬆開沾黏的關節囊，此方式不需切開皮膚、無手術傷口；也不需住院，當天即可返家。此手術費用為健保給付。

這名患者在接受徒手鬆動術後，隔天便明顯感受到手臂活動角度的變化。術後第二天回診時，她已能大幅度舉起雙手，原本舉步維艱的動作變得輕鬆許多，擺脫困擾多年的僵硬感，讓她能重拾正常生活的自由度。

謝醇樺提醒，五十肩的病程往往緩慢且長，若初期輕忽疼痛，可能導致關節囊沾黏日益嚴重。民眾若發現肩膀活動範圍持續縮小，甚至影響到夜晚睡眠或基本穿衣動作，應儘早尋求骨科醫師的專業診斷與評估，透過精準的術式與後續的復健規劃，患者有很大機會能找回健康的關節功能，重啟自在人生。

