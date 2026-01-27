自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

視力模糊不只是用眼過度，眼科醫師：小心藏疾病警訊

2026/01/27 10:05

台北慈濟醫院眼科部醫師謝繡卉。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院眼科部醫師謝繡卉。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕70歲王女士半年前開始感覺看東西「霧霧的」，隨著視力模糊情形逐漸加劇，到醫院就診，經眼科部謝繡卉醫師檢查，發現王女士右眼視力僅剩0.1，進一步檢查眼球結膜、角膜、水晶體及視網膜，皆未發現明顯異常，醫師懷疑可能與視神經、甚至腦部病變有關，隨即安排核磁共振檢查，確診為右側內頸動脈眼分支血管瘤壓迫視神經，導致視力模糊，經給予放射介入治療，阻斷血管瘤內血流，從而解除對視神經的壓迫，成功降低後續發生失明、腦出血等嚴重併發症的風險。

台北慈濟醫院眼科部醫師謝繡卉指出，視神經為大腦神經系統的一部分，從眼睛一路連接到腦部，因此，當神經出現病變時，可能會影響到視神經的傳導或視覺中樞的判讀能力，進而表現在視力模糊、視野缺損、影像變形等視覺異常上。

臨床上，部分腦部疾病如腦血管瘤、腦中風、腦腫瘤、腦部缺血，甚至特定神經退化性疾病如多發性硬化症，都可能以視力模糊、視野缺損、影像變形等症狀表現，謝繡卉醫師特別提及，這類疾病初期往往沒有明顯頭痛或神經症狀，容易被民眾誤以為只是眼睛老化或長時間用眼造成的疲勞，但因為與腦部或血管病變密切相關，若未及時診斷與治療，恐影響視力預後，甚至危及生命。

謝繡卉指出，針對視力模糊是否與用眼疲勞有關，謝繡卉醫師提供簡易判斷方式：若視力模糊在充分休息後可明顯改善，多半與長時間滑手機、看電腦所造成的眼睛疲勞有關，透過適度休息、溫熱敷眼睛及輕柔按摩眼周，通常能獲得緩解，但若視力下降持續存在，或出現單眼與雙眼視力差異明顯、視野缺角、看東西歪斜、顏色變淡等情況，就不宜單純歸咎於用眼過度，應儘早就醫檢查，釐清是否潛藏其他眼部或神經相關疾病，她強調，及早發現視覺異常，不僅能守住視力，也可能為整體健康爭取關鍵的治療時間。

視野檢查影像，圖為視力正常的左眼視野。（台北慈濟醫院提供）

視野檢查影像，圖為視力正常的左眼視野。（台北慈濟醫院提供）

視力異常的右眼，紅框部分可見視野明顯受限。（台北慈濟醫院提供）

視力異常的右眼，紅框部分可見視野明顯受限。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中