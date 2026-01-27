自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》不是昂貴保養品！研究揭密抗老關鍵 原來藏在大腿肌肉

2026/01/27 10:36

專家表示，深蹲一下，大腦、心血管和免疫細胞都會收到護航簡訊，讓身體的韌體更新；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，深蹲一下，大腦、心血管和免疫細胞都會收到護航簡訊，讓身體的韌體更新；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕老化不是命運！最新的研究指出，真正影響大腦、心血管與免疫系統老化速度的關鍵，其實來自我們的骨骼肌，尤其是大腿肌肉在運動時所分泌的「肌肉激素」進行免疫回春。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，與其花幾十萬買保養品，不如現在站起來深蹲10下。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，Aging and Disease研究發現，地表最強的「抗老神物」，並不是花幾十萬買保養品，關鍵藏在你的大腿肉裡。骨骼肌是一個巨大的內分泌器官，當你深蹲的時候，大腦、心血管和免疫細胞都會收到護航簡訊，這些簡訊有很多種形式，有助延緩老化。

深蹲有助大腦神經修復與新生

研究指出，深蹲可刺激分泌腦源性神經滋養因子（BDNF），促進神經修復與新生，有助於維持記憶力與專注力；鳶尾素（Irisin）能促使白色脂肪轉化為棕色脂肪，消滅肥肉，對體重與代謝控制相當有利。

很多人怕深蹲傷膝蓋，研究顛覆「深蹲傷膝蓋」的迷思：肌肉激素能 抑制軟骨分解、促進膠原蛋白合成。原來，肌肉才是關節最好的護膝。尤其，當肌肉收縮時，還能改善血管舒張、穩定血糖，保護胰臟細胞。

蕭捷健提到，如果民眾不運動會發生肌少症，這不只是沒力氣開罐頭而已，這研究指出，老化的肌肉分泌譜會發生病理性轉向，原本肌肉應該分泌護腦、強心的激素，結果變成分泌一堆促進發炎的廢物 。而這些發炎物質會順著血液跑到你的心臟、大腦、免疫系統，損害健康。

值得注意的是，實驗甚至發現，規律運動後的血清可抑制特定癌細胞生長，顯示肌肉激素在免疫調節有關聯。

蕭捷健總結，想要防失智、對抗骨鬆，不妨做重訓，它會透過mTOR路徑分泌IL-15，讓骨頭跟肌肉一起變強。「現在站起來深蹲10下，把價值連城的激素擠進你的血管裡」！

