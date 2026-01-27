自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》1秒昏迷變無人駕駛 醫曝低血糖釀致命車禍

2026/01/27 13:36

為預防低血糖仍上路駕駛的情況，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，若有頭暈、身體不適等徵兆，切勿勉強駕駛，以免發生危險。圖為該駕駛因二次低血糖而昏倒，整個癱坐在駕駛座上。（資料照）

為預防低血糖仍上路駕駛的情況，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，若有頭暈、身體不適等徵兆，切勿勉強駕駛，以免發生危險。圖為該駕駛因二次低血糖而昏倒，整個癱坐在駕駛座上。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕最近不少交通事故，駕駛突然昏迷，以至於車子成了「無人駕駛」般的滑行狀態。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，許多肇事原因竟是駕駛突發性的「低血糖」昏迷。

最近不少肇事車禍，當意外發生時，常發現駕駛早就昏迷在駕駛座上，甚至有的腳還放在油門踏板上，無意識猛加油而不自知，儘管車子已撞到異物，駕駛仍毫無所知，直到警方與消防人員緊急破窗救援，發現肇事原因竟是駕駛突發性「低血糖」昏迷。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，天冷易引發血糖與血壓波動，氣溫驟降對慢性病患者是一大考驗，需特別留意身體數值的劇烈波動：

●血糖波動風險：
冬天因氣溫低，民眾食慾較好，容易因攝取過多食物導致血糖飆高；反之，若因天冷感冒、拉肚子導致食慾不振，但糖尿病患者仍照常服用降血糖藥物或施打胰島素，就極易引發嚴重的「低血糖」，造成昏迷風險。

●心血管疾病風險：
低溫會刺激交感神經收縮，導致血管變窄、血壓升高。對於原本血管就較狹窄的患者，腦血管中風、冠狀動脈阻塞引發心肌梗塞，或是心衰竭的機率都會大幅增加。

因此，林軒任建議，時值冬季氣溫變化大，患有心血管疾病的民眾及年長者，除了注意保暖與飲食控制外，開車上路前務必先確認自身身體狀況。若有頭暈、身體不適等徵兆，切勿勉強駕駛，以免發生危險，保障自己與他人的用路安全。

